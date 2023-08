Montrer son film à Cannes lui vaut six mois de prison en Iran

Pour son film «Leïla et ses frères» il avait reçu le prix du jury de la Fédération internationale de la presse cinématographique en mai 2022. (ats/jch)

«Pendant la période de suspension, les accusés sont tenus de s'abstenir d'activités liées au crime commis et de ne pas communiquer avec des personnes actives dans le domaine du cinéma»

Il a été interdit en Iran depuis sa sortie l'année dernière, pour avoir, selon les autorités, «enfreint les règles en participant sans autorisation (...) à Cannes et ensuite à Munich» .

Un tribunal de Téhéran a condamné le célèbre réalisateur Saeed Roustaee à six mois de prison pour la projection de son film «Leïla et ses frères» au Festival de Cannes en 2022, a annoncé mardi un média iranien. Il ne devra effectivement en purger que neuf jours.

Le cinéaste âgé de 34 ans est connu pour avoir réalisé en 2021 «La loi de Téhéran», un policier sur le business de la drogue et sa répression par l'Etat iranien.

La simple projection de son film au Festival de Cannes vaut au réalisateur Saeed Roustaee six mois de prison dans son pays. Keystone

