Les fuseaux horaires répartis sur le monde n'ont pas toujours des frontières logiques. image: shutterstock

Voici les 11 fuseaux horaires les plus bizarres du monde

En pleins Jeux olympiques, les fans de sport d'hiver doivent faire avec les inconvénients du décalage horaire. Mais cela aurait pu être pire. Voici les fuseaux horaires qui donnent mal à la tête.

Reto Fehr

Les fans de ski doivent actuellement se frotter aux effets des différents fuseaux horaires: pour suivre les champions durant les jeux olympiques, il faut parfois se lever très tôt. Par exemple, les amateurs qui ont voulu assister au super-G des femmes ont dû se lever à 4 heures vendredi matin. Et les premières manches du slalom et du slalom géant ont commencé plus tôt encore. Quant à ceux qui ont voulu suivre les deuxièmes manches en direct, ils ont dû sortir du lit à 7 heures.

D'autres événements, comme les compétitions de freeski ou de snowboard, le curling, le hockey sur glace ou les courses de bobsleigh ont parfois lieu au milieu de la nuit.

Mais que sont nos petits problèmes olympiques face aux fuseaux horaires et aux situations parfois cocasses qu'ils entraînent? Un petit tour d'horizon.

Pourquoi de telles délimitations?

Avant, il n'y avait pas de fuseaux horaires. Il n'y avait même pas d'horloge. Avec le développement des voyages sur de longues distances, le besoin d'une «heure clairement définie» s'est fait de plus en plus sentir.

C'est ainsi que le 2 août 1880, à 11 heures, le Greenwich Mean Time (GMT) a été introduit. Depuis, tout le territoire des îles britanniques vit désormais la même heure.

A l'époque, l'Irlande a encore son propre fuseau horaire, avec 25 minutes et 21 secondes de retard sur l'heure GMT. En 1916, ce fuseau horaire a été supprimé. Le Greenwich Mean Time est devenu la norme. En passant, Greenwich se prononce «Grenitsch.»

C'est là que passe le méridien zéro. Le temps solaire moyen s'est révélé déterminant pour le temps universel Greenwich Mean Time (GMT) et plus tard le temps universel coordonné (UTC). image: Shutterstock

Aujourd'hui, le standard horaire est l'UTC, le temps universel coordonné. C'est sur cette base que les fuseaux horaires sont calculés dans le monde entier. Le GMT s'oriente sur l'UTC (UTC±0). Les autres fuseaux horaires sont indiqués par GMT/UTC + ou - (donc par exemple : GMT+1 pour la Suisse et GMT+2 pour l'heure d'été suisse).

Un grand royaume, un seul fuseau horaire

Théoriquement, la Chine s'étend sur cinq fuseaux horaires. Mais par souci de simplicité et de cohésion, l'ensemble du pays est à «l'heure de Pékin», c'est-à-dire UTC+8. Par conséquent, au Tibet ou dans la région du Xinjiang, le soleil ne se lève que vers 10 heures en hiver. Une heure non officielle y a donc été créée, mais elle est rejetée par les Chinois Han vivant dans la région.

Tout à l'Est, l'Afghanistan a une frontière commune avec la Chine. image: Shutterstock

Mais au niveau international aussi, le fuseau horaire chinois apporte son lot de surprises. Si l'on passe la frontière entre la Chine et l'Afghanistan, il faut avancer l'heure de 3,5 heures. Aux frontières de l'Afghanistan, du Pakistan et de la Chine, il faut changer trois fois d'heure (UTC+4,5, UTC+5, UTC+8).

Ni une demi-heure ni une heure, mais 45 minutes

Le Népal est le seul pays à avoir fixé son heure à UTC+5:45. C'est parce que le méridien du Népal a été placé à Gaurishankhar, une montagne à l'Est de Katmandou. Cette règle est en vigueur depuis 1986.

Celui qui franchit la frontière du Népal vers la Chine doit avancer sa montre de 2h15, celui qui se rend en Inde doit la retarder de 15 minutes.

Outre le Népal, seules les îles Chatham, appartenant à la Nouvelle-Zélande, ont un fuseau horaire au quart d'heure. (UTC+12:45).

Un problème de calendrier

Kiribati a longtemps été situé à l'Est de la ligne de changement de date et avait donc environ un jour de retard sur l'Australie. Les deux îles sont devenues d'importants partenaires commerciaux. Ce qui a rapidement posé problème, notamment lorsque des demandes de Kiribati envoyées le vendredi parvenaient en Australie, déjà en week-end à ce moment-là.

Le 1er janvier 1995, Kiribati a franchi la ligne de changement de date. Le 31 décembre 1994 n'a donc pas existé à Kiribati. Comme l'État insulaire s'étend sur de nombreuses îles, la ligne de changement de date a beaucoup d'impact. Hawaï se trouve sur le même méridien de longitude, avec la même heure que Kiribati mais un jour plus tard.

Le cas de Kiribati montre à quel point la ligne de date internationale (en rouge) a été déformée. image: shutterstock

D'ailleurs, pour une raison similaire à celle de Kiribati, les Samoa ont également basculé du «côté australien» en 2011. Les Samoa américains, situés à 70 kilomètres à l'Est, sont restés du «côté américain.»

Un archipel morcelé

Les îles Diomède, situées dans le détroit de Béring, se trouvent entre la Russie et les États-Unis. L'île occidentale (Grande île de Diomède) appartient à la Russie. La Petite île de Diomède, située environ quatre kilomètres plus à l'Est est américaine. En plus de ne pas appartenir à la même nation, les îles sont également séparées par le calendrier.

On parle tout de même d'un écart de 21 heures. Ainsi, s'il est lundi midi du côté russe (UTC+12), les voisins de l'île américaine profitent encore du dimanche après-midi (15 heures, UTC-9).

26 heures de décalage horaire

Mais 21 heures de décalage horaire, ce n'est pas le record. Le plus grand décalage horaire est de 26 heures.

C'est le cas entre les îles de la Ligne, qui font partie de Kiribati (UTC+14) et les îles Baker (UTC-12).

Un peu plus de 2000 kilomètres séparent ces deux îles (ce qui correspond à peu près à Berne- Saint-Pétersbourg). Lorsque l'horloge indique 23 heures le samedi soir sur les îles Baker, sur les îles de la Ligne, il est déjà 1 heure du matin le lundi.

Trois dates différentes dans le monde

Dans le monde entier, il peut exister simultanément trois jours civils différents. C'est la conséquence du décalage horaire maximal de plus de 24 heures.

Ainsi, s'il est samedi 11h30 (UTC+1) chez nous en Suisse, les horloges sur les Christmas Islands des Kiribati indiquent déjà dimanche 00h30 (UTC+14) et aux Samoa américaines, il est encore vendredi 23h30 (UTC-11).

Changer 6 fois d'heure dans un seul pays

Certains pays sont trop grands pour se trouver dans un seul fuseau horaire. Aux Etats-Unis, neuf États sont traversés par une frontière de fuseaux horaires. Par exemple, dans l'Indiana, 12 des 92 comtés ont l'heure centrale (UTC-6), les autres l'heure de l'Est (UTC-5).

Sur les 12 comtés, 6 se trouvent au Nord-Ouest et s'orientent vers la grande ville de Chicago dans l'État voisin de l'Illinois, les 6 autres se trouvent au Sud-Ouest autour de la ville d'Evansville.

Les fuseaux horaires divisent différents États. C'est le cas de l'Indiana, au centre, en haut à droite (jaune/rouge). image: shutterstock

Mais c'est en Arizona que la situation est la plus troublante. Comme on peut le voir sur la carte ci-dessus, il semble qu'il y ait là aussi deux fuseaux horaires. Toutefois, la différence n'existe que pendant la phase du Daylight Saving Time (DST). Celle-ci, comme l'heure d'été, fait que les journées sont plus longues le soir. L'Arizona est cependant l'un des rares États à ne pas appliquer le DST.

La réserve des Nations Navajo, une région deux fois plus grande que la Suisse, procède au changement d'heure. Mais sur ce même territoire, la réserve Hopi n'applique pas la DST. Et cette réserve a une enclave dans la réserve des Nations Navajo. Elle entoure à son tour une enclave de la réserve des Nations Navajo. Donc, en termes de temps, cela devient assez compliqué:

Si vous partez de Flagstaff en voiture pour un circuit d'environ 4,5 heures via Tuba City, Shongopovi et Winslow pour revenir à Flagstaff, vous devrez changer 6 fois d'heure pendant le trajet.

3 fuseaux horaires en hiver, 5 en été

Le Daylight-Saving-Time complique aussi les choses en Australie. En principe, l'Australie s'est dotée de trois fuseaux horaires: UTC+8, UTC+9:30 et UTC+10, auxquels s'ajoutent les fuseaux horaires des régions extérieures, comme par exemple l'île Lord Howe (UTC+10:30).

Mais en été, deux fuseaux horaires viennent s'ajouter. En effet, trois États passent à l'heure d'été. Au Sud de l'Australie, l'heure sera UTC+10:30. Les Etats du Sud-Est, y compris Melbourne et Sydney, passeront à UTC+11. Si vous devez être à Currumbin Beach (Queensland) à 14 heures et que vous partez de Tweed Heads (Nouvelle-Galles du Sud), vous devrez partir à 14h45, ce qui devrait vous permettre de parcourir les 15 minutes de trajet jusqu'à 14 heures...

Pas plus simple au Canada

Au Nord aussi, la situation est intéressante. La province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador fonctionne selon UTC-4, mais l'île de Terre-Neuve règle ses horloges sur UTC-3:30.

Terre-Neuve et certaines parties du Labrador ont une demi-heure d'avance sur le reste de Terre-Neuve-et-Labrador. image: shutterstock

Mais il n'y a pas que l'île, il y a aussi la pointe la plus à l'Est du Labrador. Là-bas, L'Anse au Clair et Norman Bay avancent également leurs montres d'une demi-heure. L'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, juste à côté de Terre-Neuve, suit UTC-4:30.

A la demi-heure

Certains pays affichent un écart de xx:30 par rapport à l'UTC. C'est le cas de l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, le Sri Lanka et la Birmanie. Le Venezuela ne fait plus partie du club. Le pays avait reculé ses horloges d'une demi-heure en 2007, mais est revenu à UTC-4 en 2016. Tous les pays peuvent choisir librement leur fuseau horaire. La plupart du temps, la décision est liée à un gain de lumière en soirée. L'Inde, par exemple, économiserait beaucoup d'électricité grâce à la demi-heure.

L'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, le Sri Lanka et le Myanmar (Birmanie) sont les six pays qui diffèrent de l'UTC de quelques heures plus une demi-heure. image: shutterstock

Fêter deux fois Nouvel An

Pour finir, une petite anecdote. Si vous faites la fête à Arica, la ville la plus au Nord du Chili (UTC-3), vous pourrez traverser la frontière péruvienne peu après minuit le 1er janvier et atteindre Tacna en une heure. Là-bas, les horloges sont reculées de deux heures (UTC-5). Une occasion de fêter deux fois Nouvel An. Avec le mythique Pisco Sour, par exemple.