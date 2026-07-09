Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3685 morts. Keystone

Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 3811 morts

Les autorités vénézuéliennes font le point sur les conséquences de la catastrophe qui a frappé le pays. Le déblocage des avoirs gelés à travers le monde est réclamé.

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Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3811 morts, a annoncé mercredi le président de l'assemblée nationale Jorge Rodriguez. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3685 morts.

«Nous pouvons dire qu'à ce jour, le 8 juillet 2026, 3811 soeurs et frères sont malheureusement décédés des suites de la tragédie du double séisme», a affirmé Rodriguez au côté de sa soeur, la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez. Les séismes ont fait «16 740 blessés, 6462 Vénézuéliennes et Vénézuéliens ont été secourus dans les décombres. Nous avons assisté 86 794 familles. 17'907 personnes se retrouvent sans logement», a-t-il précisé.

Jorge Rodriguez Keystone

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. Des centaines d'immeubles ont été endommagés.

De l'or bloqué en Angleterre réclamé

La présidente par intérim du Venezuela a annoncé avoir demandé au roi d'Angleterre, Charles III, le déblocage de quelque 30 tonnes d'or vénézuélien gelé au Royaume-Uni dans le cadre des sanctions contre le pays, afin de les utiliser pour la reconstruction après le double séisme. «Cet or appartient à notre peuple. [Nous avons besoin] de cet or pour faire face aux conséquences du séisme», a-t-elle dit à la télévision.

Dans la matinée, le ministre vénézuélien des affaires étrangères Yvan Gil avait déjà demandé lors d'une réunion virtuelle du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) avec des ministres le déblocage de tous les avoirs gelés à travers le monde.

L'ONU estime les pertes à 6,7 milliards de dollars au Venezuela, soit 6% du PIB du pays, plongé dans une grave crise depuis des années. (jzs/ats/afp)