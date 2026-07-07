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Nigel Farage annonce sa démission du Parlement britannique

Nigel Farage annonce sa démission du Parlement britannique

Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, a annoncé mardi qu'il démissionnait du Parlement britannique et qu'il se battrait pour se faire réélire.
07.07.2026, 16:1907.07.2026, 16:19

Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, a annoncé mardi qu'il démissionnait du Parlement britannique et qu'il se battrait pour se faire réélire. Il est rattrapé par des affaires de dons non déclarés de la part de riches soutiens.

«Je vais démissionner de mon mandat de député de Clacton-on-Sea (sud-est de l'Angleterre), ce qui provoquera une élection partielle (...) et je me présenterai à ce scrutin partiel», a-t-il indiqué dans une déclaration vidéo, ajoutant que «les habitants de Clacton doivent être les juges de (ses) actions». (sda/ats/afp)

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