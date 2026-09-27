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L’UE débloque 710 millions d’euros pour les victimes des crises

European Commission President Ursula von der Leyen arrives ahead of the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters, Tuesday, Sept. 22, 2026. (AP Photo/Stefan Je ...
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.Keystone

L’UE débloque 710 millions d’euros pour les victimes des crises

La Commission européenne va consacrer cette enveloppe à l’aide humanitaire, principalement en Afrique. Une partie des fonds doit notamment soutenir les populations déplacées et celles touchées par les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles.
27.09.2026, 07:1927.09.2026, 07:19

L'Union européenne (UE) va débloquer 710 millions d'euros pour venir en aide aux personnes affectées par les crises, catastrophes naturelles ou conflits, principalement en Afrique. C'est ce qu'a annoncé samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et la hausse du coût de la vie bouleversent la vie de nombreuses personnes à travers le monde», a-t-elle déclaré devant l'assemblée générale des Nations unies à New York (Etats-Unis), selon un communiqué.

Grâce à cette aide, «nous allons soutenir les communautés déplacées à travers l'Afrique, ainsi que les communautés qui les accueillent», a-t-elle ajouté.

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En Afrique subsaharienne, l'UE va consacrer quelque 380 millions d'euros à financer des actions liées aux migrations, «axées sur la protection des migrants vulnérables, le soutien au retour volontaire et à la réintégration», selon le communiqué.

Ce paquet annoncé samedi prévoit également 252 millions d'euros afin d'apporter un soutien d'urgence aux personnes et aux communautés frappées par les conflits, les déplacements, les épidémies et les catastrophes naturelles.

Se préparer à l'hiver

Ces fonds sont notamment destinés aux populations d'Afrique subsaharienne, à hauteur de 97 millions d'euros, des territoires palestiniens et du Liban (103 millions d'euros) et de l'Ukraine (52 millions d'euros), afin de les aider à se préparer à l'hiver à venir.

Des montants moins importants seront consacrés à la promotion de la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'à l'aide apportée à la République démocratique du Congo pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays. (tib/ats)

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