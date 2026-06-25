Le sismologue suisse Xavier Borgeat explique les enjeux après le tremblement de terre au Vénézuela. keystone / dr (montage)

Le tremblement de terre au Vénézuela a été perçu «jusqu'en Suisse»

Deux séismes d'une magnitude exceptionnelle ont frappé le nord du Venezuela, faisant craindre un lourd bilan humain. Le sismologue suisse Xavier Borgeat explique les mécanismes à l'origine de ces secousses.

Bruno Knellwolf Suivez-moi

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Mercredi à 18 h 05, heure locale, la terre a tremblé dans le nord du Venezuela. Le sismologue Xavier Borgeat, du Service sismologique suisse de l'ETH Zurich, explique ce qui s'est produit.

La situation au Venezuela reste encore confuse. Où se trouvait l'épicentre des séismes?

Il y a eu deux séismes, à très peu de temps d'intervalle. Les deux se sont produits plus ou moins au même endroit, à 200 kilomètres à l'ouest de Caracas, à une profondeur comprise entre 10 et 20 kilomètres. Selon les données du US Geological Survey (USGS), ils ont atteint des magnitudes de 7,2 et 7,5. La magnitude mesure l'énergie libérée à la source du séisme.

«Des séismes de cette ampleur provoquent des ruptures de faille s'étendant sur environ 150 à 200 kilomètres»

A quoi correspond la puissance de ce tremblement de terre?

Dans la zone de l'épicentre, l'intensité calculée et ressentie du séisme était très élevée. À un tel niveau, des dommages importants aux bâtiments étaient à prévoir.

Y a-t-il eu des répliques?

Oui, deux répliques ont été enregistrées, avec des magnitudes supérieures de 4,5 et 4,4. Ces deux répliques se sont produites à l'est des séismes principaux, à proximité de Caracas.

Faut-il s'attendre à d'autres répliques?

Oui, le risque restera particulièrement élevé au cours de ces prochains jours. En règle générale, les répliques sont toutefois moins puissantes. Mais de nombreux bâtiments ont été fragilisés et même une réplique de moindre magnitude peut entraîner de nouvelles conséquences dévastatrices. Il existe en outre une faible probabilité qu'un nouveau séisme d'une ampleur comparable, voire supérieure, se produise.

À quelle distance les séismes ont-ils été ressentis?

Les deux séismes ont été ressentis sur une très vaste zone. Certains témoignages indiquent que les secousses ont été ressenties à 1000 kilomètres de l'épicentre.

«Les secousses ont même été enregistrées par le réseau sismique suisse»

Les bilans des victimes varient fortement. A combien le nombre de morts pourrait-il monter?

Les estimations actuelles proviennent du service sismologique américain, l'USGS, qui estiment que l'on pourrait atteindre entre 10 000 et 100 000 victimes. Cette estimation paraît réaliste, même si elle est entourée de grandes incertitudes. La situation sur place reste très confuse, notamment parce que les communications mobiles ne fonctionnent plus. L'expérience montre qu'il faudra plusieurs jours avant d'obtenir une vision plus précise de l'ampleur de la catastrophe, et plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que son bilan complet puisse être établi.

Peut-on comparer la puissance de ce séisme à d'autres événements?

Il est comparable au séisme du 26 mars 1812, qui s'était produit le long du système de failles de Boconó avec une magnitude similaire. Ce système de failles traverse les Andes vénézuéliennes, dans l'ouest du pays, et s'étend de la région frontalière avec la Colombie jusqu'à la côte caraïbe. Sa magnitude a été estimée à 7,4. Il avait provoqué d'importantes destructions dans les villes de Mérida et de Caracas et fait environ 30 000 victimes.

Cette région est-elle connue pour son activité sismique?

Oui. De puissants séismes se sont produits à plusieurs reprises au Venezuela au cours de l'histoire. Cela s'explique par le fait que la région est marquée par plusieurs processus de tectonique des plaques, qui sont à l'origine de fréquents séismes et éruptions volcaniques.

«Mais les séismes survenus cette nuit figurent parmi les plus puissants jamais enregistrés dans cette région»

Les séismes de la nuit dernière se sont produits à la limite entre la plaque caraïbe, au nord, et la plaque sud-américaine, au sud. La plaque caraïbe se déplace d'environ deux centimètres par an vers l'est par rapport à la plaque sud-américaine. Ce mouvement accumule d'énormes contraintes dans le sous-sol, qui se libèrent sous la forme de séismes.

(Traduction et adaptation par Alexandre Cudré)