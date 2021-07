International

Dimanche, le certificat Covid sera obligatoire pour entrer en Allemagne

La mesure concerne tous les types de transports, voiture comprise. Voici quatre questions pour faire le point.

Quelle est la règle appliquée dès dimanche?

L'Allemagne va généraliser dimanche l'obligation, pour les voyageurs non immunisés, de présenter un test anti-Covid à leur entrée dans le pays.

«Tous les vacanciers non vaccinés devront se faire tester, qu'ils reviennent par avion, voiture ou train»

Cette obligation ne valait jusqu'à présent que pour les personnes arrivant en avion. La mesure concerne tous les voyageurs de plus de 12 ans. «Nous réduisons ainsi le risque de nouvelles infections», a argumenté le ministre de la Santé, Jens Spahn, au moment où les Allemands commencent à rentrer de leurs congés d'été.

Qui est exempté de test?

Les personnes présentant un certificat de vaccination ou de guérison du Covid-19 sont exemptées de l'obligation de test. Toutefois, même les personnes immunisées doivent se faire tester quand leur pays de provenance est classé dans la catégorie des pays très affectés par les variants coronavirus. Cette catégorie comprend actuellement le Brésil et l'Afrique du Sud.

Comment la mesure sera appliquée?

Les contrôles aux frontières terrestres et ferroviaires ne seront pas systématiques, a précisé la police fédérale allemande. Et les frontaliers ne sont pas concernés par la mesure. Les chefs de gouvernement de Länder frontaliers, notamment la Bavière et le Rhénanie-Palatinat, ont fait pression ces derniers jours pour un élargissement de l'obligation de test.

Pourquoi ce serrage de vis?

A un moment où la campagne de vaccination ralentit, le pays s'inquiète d'une quatrième vague de la pandémie, même si la résurgence des infections causées par le très contagieux variant delta reste plus modérée que chez la plupart de ses voisins. Vendredi, l'Allemagne a enregistré 2454 nouveaux cas en 24 heures, et 30 décès, avec un taux d'incidence sur 7 jours de 17. (ats)

