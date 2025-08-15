beau temps29°
L'hommage au jeune tué par le «gang des barbares» saccagé

L'olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi, un Français de confession juive torturé à mort en 2006, a été vandalisé à Epinay-sur-Seine (F). Son décès avait provoqué une vive émotion en France.
15.08.2025, 11:3115.08.2025, 11:31
Un olivier planté à Epinay-sur-Seine en mémoire d'Ilan Halimi, un jeune Français de confession juive séquestré et torturé à mort en 2006 par le «gang des barbares», a été abattu de façon malveillante, a fait savoir jeudi à le maire de la ville Hervé Chevreau.

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé l'élu de la commune de Seine-Saint-Denis, qui a indiqué avoir déposé plainte.

Ilan Halimi
Ilan HalimiImage: AP

«Je condamne fermement cet acte indigne. Une procédure a été ouverte. Tout sera mis en oeuvre pour retrouver les auteurs et les livrer à la justice», a écrit sur X le préfet de police de Paris Laurent Nuñez.

Des photos montrent le tronc de cet arbre planté en 2011 probablement sectionné à l'aide d'une tronçonneuse, à une vingtaine de centimètres du sol, devant une stèle rendant hommage à Ilan Halimi, dont le décès avait provoqué une vive émotion en France.

L&#039;olivier en hommage à Ilan Halimi a été vandalisé
L'olivier a été vandaliséImage: X

Un «meurtre antisémite»

Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital en février 2006.

Mathieu Hanotin, président de l'établissement public territorial Plaine Commune, auquel appartient Epinay-sur-Seine, a condamné après l'abattage de l'olivier «un acte de vandalisme portant atteinte à la mémoire collective de ce meurtre antisémite». Il s'est engagé dans un communiqué «à ce qu'un nouvel arbre commémoratif soit replanté dans les meilleurs délais».

Les écoles romandes deviendraient des «foyers de haine» antisémite

Deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée. (jzs/afp)

