L'hommage au jeune tué par le «gang des barbares» saccagé

L'olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi, un Français de confession juive torturé à mort en 2006, a été vandalisé à Epinay-sur-Seine (F). Son décès avait provoqué une vive émotion en France.

Un olivier planté à Epinay-sur-Seine en mémoire d'Ilan Halimi, un jeune Français de confession juive séquestré et torturé à mort en 2006 par le «gang des barbares», a été abattu de façon malveillante, a fait savoir jeudi à le maire de la ville Hervé Chevreau.

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé l'élu de la commune de Seine-Saint-Denis, qui a indiqué avoir déposé plainte.

Ilan Halimi Image: AP

«Je condamne fermement cet acte indigne. Une procédure a été ouverte. Tout sera mis en oeuvre pour retrouver les auteurs et les livrer à la justice», a écrit sur X le préfet de police de Paris Laurent Nuñez.

Des photos montrent le tronc de cet arbre planté en 2011 probablement sectionné à l'aide d'une tronçonneuse, à une vingtaine de centimètres du sol, devant une stèle rendant hommage à Ilan Halimi, dont le décès avait provoqué une vive émotion en France.

L'olivier a été vandalisé Image: X

Un «meurtre antisémite»

Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital en février 2006.

Mathieu Hanotin, président de l'établissement public territorial Plaine Commune, auquel appartient Epinay-sur-Seine, a condamné après l'abattage de l'olivier «un acte de vandalisme portant atteinte à la mémoire collective de ce meurtre antisémite». Il s'est engagé dans un communiqué «à ce qu'un nouvel arbre commémoratif soit replanté dans les meilleurs délais».

Deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée. (jzs/afp)