Voici la (longue) liste des biens immobiliers où Charles III peut faire des roulades

Le magazine américain Forbes a dressé la (longue) liste du patrimoine immobilier du nouveau roi d'Angleterre: du simple palais au château écossais, en passant par des ruines célèbres ou un cottage de Transylvanie, Charles III a l'embarras du choix.

Au décès d'Elizabeth, son fils Charles n'a pas seulement hérité d'une couronne, d'œuvres d'art, de la plus importante collection de timbres du Royaume-Uni (si si) ou de 500 millions de dollars: c'est surtout d'un vaste empire immobilier de 25 milliards de dollars dont le nouveau roi va pouvoir profiter. Autant de jolies propriétés où il pourra promener à l'envi sa tête couronnée.

Forbes s'est penché sur le détail de cette collection. Vous vous en doutez, à hauteur de 25 milliards, il a de quoi avoir le tournis. Selon le décompte du magazine, Charles III a désormais à sa disposition:

7 palais.

10 châteaux.

12 maisons.

56 cottages.

14 ruines antiques.

Le tout réparti à travers le Royaume-Uni. Exception faite de deux «cottages» en Transylvanie, et sans compter les quelque 49 résidences, à travers le monde entier, auxquelles Charles a accès pour ses visites d'Etat.

Le prince Charles dans son bed & breakfast de Transylvanie, en Roumanie. image: shutterstock

N'oublions pas non plus de mentionner les 12,9 milliards de dollars de propriétés commerciales, résidentielles et agricoles à travers le Royaume-Uni. Parmi lesquelles un hippodrome, un terrain de cricket, au moins trois terrains de golf, un aérodrome privé, une chapelle à Westminster et une église privée.

Le saviez-vous? La Couronne possède également l'un des monuments les plus célèbres d'Angleterre: Stonehenge.👇

Ce lieu mythique a été offert «à la nation» en 1918 par Cecil Chubb, un résident local qui l'a acheté pour 6600 livres en 1915 (l'équivalent de 590 000 de dollars actuels).

Charles III, le plus riche des dépossédés

En fait, aucune de ces résidences cossues et monuments historiques n'appartient vraiment à Charles III. La plupart de ces biens immobiliers appartiennent à la Couronne, sauf deux dont Charles a hérité de sa mère:

Le château de Balmoral, en Ecosse.

La maison de Sandringham, à Norfolk.

Le château de Balmoral, où s'est éteinte Elizabeth II s'est éteinte en septembre, appartient à Charles III en personne. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses propriétés. Image: sda

Comme son nom ne l'indique pas, «Sandringham House» est un palais. Il s'agit de la seconde demeure privée des Windsor. image: wikipedia.org

Vous l'attendiez avec impatience: voici sans plus attendre la liste des possessions immobilières de Charles III!

Le palais de Buckingham.

Hampton court.

Le palais de Kensington.

La tour de Londres.

Le château de Windsor.

Le palais de St-James.

Le château de Kensington.

Banqueting House.

Carisbrooke Castle.

Eltham Palace.

Thatched House Lodge.

Le manoir de Restormel.

La propriété de Sandringham.

Clarence House.

Kew Palace.

Dover Castle.

Carlisle Castle.

Bagshot Park.

Highgrove House.

Frogmore House.

Chester Castle.

Osborne House.

Les cottages du duché de Lancaster.

Les cottages de Loskeyle.

Dolphin house.

Le cottage de Tamarisk.

Le château de Kerkhamsted.

Bolingbroke castle.

Le château de Cromwell.

King's Charles castle.

Launceston Castle.

Lydford Castle.

Maiden Castle.

Peveril Castle.

Restormel Castle.

Les cottages de St. Mary.

Tickhill Castle.

Tintagel Castle.

Les cottages de Tresco.

Trematon Castle.

Tutbury Castle.

Caernarfon Castle.

Llwynywermod.

Les cottages de Myddfai.

Ogmore Castle.

La maison d'invités du prince de Galles (en Roumanie).

La maison du prince de Galles (également en Roumanie).

Le château de Balmoral.

Holyroodhouse.

Dumfries House.

Le château de Mey.

(Bien joué, vous êtes arrivé au bout.)

Parmi les biens les plus notables de ce panel, citons évidemment le palais de Buckingham, d'une valeur estimée à 4,9 milliards de dollars. La résidence officielle de la famille royale depuis 1837 compte notamment 775 chambres et une piscine privée. S'il s'agit de la «maison» où le roi Charles a vu le jour, le plus probable est qu'il continue de résider à Clarence House, où il habite de longue date.

Citons aussi le palais de Kensington, maison d'enfance du prince William et du prince Harry, Kensington. Le bâtiment s'est bâti une solide réputation à la fin du 17e siècle comme un palais de fête et de bals extravagants où les invités ripaillaient jusqu'à l'aube.

Le palais est toujours la résidence officielle de William et Kate à Londres. image: wikipedia.org

Tandis que le prince Harry et sa femme Meghan coulent des jours paisibles en Californie. Dans un manoir de 23 millions de dollars à Montecito qui comprend 9 chambres, 19 salles de bains, une piscine privée, un spa, un théâtre et un court de tennis. (mbr)