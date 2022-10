Plus riche que le roi: qui est Akshata Murthy, la femme de Rishi Sunak?

La première dame britannique la plus fortunée de tous les temps: Akshata Murthy (à gauche) avec les parents de son mari Rishi Sunak. image: keystone

Le Royaume-Uni a un nouveau chef de gouvernement en la personne de Rishi Sunak. Il n'est pas seulement le plus jeune premier ministre du pays jusqu'à présent, mais son épouse fait également parler d'elle.

Il n'a pas été élu par le peuple, et pourtant: Rishi Sunak est le nouveau premier ministre du Royaume-Uni. Après la démission de Liz Truss, le partisan conservateur du Brexit prend la tête du gouvernement britannique. L'homme de 42 ans profite également de son prédécesseur Boris Johnson, qui a retiré sa candidature sans hésiter. Après 40 jours de mandat, les cartons de déménagement sont déjà prêts au 10 Downing Street.

Et il devrait y en avoir beaucoup. Car avec Sunak, c'est un homme habitué au luxe qui s'installe au siège officiel du gouvernement dans le quartier londonien. Certes, ce fils d'une famille d'immigrés se présente comme un arriviste issu de la classe ouvrière, mais ce n'est que la moitié de la vérité. En effet, ses parents sont arrivés à Southampton dans les années 1960, où sa mère était pharmacienne et son père médecin. Sunak a alors fréquenté un internat d'élite alors qu'il était encore élève et, au début de la vingtaine, il se vantait auprès de ses amis de la classe supérieure.

Plus riche que le roi

Il a étudié dans les universités d'élite d'Oxford et de Stanford aux Etats-Unis. C'est là qu'il a rencontré sa femme, Akshata Murthy. En 2009, le couple s'est marié avec un millier d'invités lors d'une cérémonie de deux jours à Bengaluru, la ville natale de Murthy en Inde. Leurs deux filles Krishna et Anoushka sont apparues pour la dernière fois publiquement fin juillet de cette année avec leurs parents dans le cadre d'une campagne électorale.

Sunak et sa partenaire ont ensemble une fortune estimée à plus de 830 millions de francs. image: www.imago-images.de

Cette famille de quatre personnes figure parmi les 250 Britanniques les plus riches du pays, à la 222e place. Avec son épouse, l'ancien banquier d'investissement disposerait d'une fortune équivalente à 830 millions de francs. Une grande partie de la richesse ne provient, toutefois, pas de Rishi Sunak, mais de son épouse.

Les médias britanniques s'accordent à dire qu'Akshata Murthy est la première dame la plus fortunée à avoir emménagé à Downing Street. Plus encore: sa richesse dépasse même les moyens financiers du nouveau roi Charles III. La raison en serait surtout le père de Murthy.

Plus riche que le roi Charles: le couple Sunak-Murthy image: www.imago-images.de

Cette femme de 42 ans est la fille du milliardaire indien N. R. Narayana Murthy, que l'on surnomme volontiers le «Bill Gates de l'Inde» parce qu'il est devenu extrêmement riche grâce à l'entreprise de logiciels Infosys. Aujourd'hui, Murthy fait partie des Indiens les plus riches avec une fortune de plus de 1,87 milliard de dollars. Son entreprise emploie 228 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 11,9 milliards de dollars. Sa fille détiendrait une part de 0,91% dans Infosys.

Cette économiste de formation gère également sa propre marque de mode et est à la tête d'une société de capital-risque fondée par son père en 2010. LinkedIn la mentionne comme directrice de la société de capital et de capital-investissement Catamaran Ventures, de la chaîne de salles de sport Digme Fitness et du magasin de vêtements pour hommes New & Lingwood.

Il n'est donc pas étonnant que sa gestion des impôts ait été jugée scandaleuse cet été. Il est ressorti qu'Akshata Murthy avait évité de payer des millions d'euros d'impôts pendant des années parce qu'elle n'était pas officiellement déclarée au Royaume-Uni.

Des garden-parties très branchées

A l'avenir, elle veut payer des impôts britanniques, a-t-elle assuré après l'éclatement du scandale. Pourtant, la prospérité de la famille ne semble plus être un secret. «Les garden-parties du couple font partie des plus branchées de la ville», écrit par exemple le Guardian, qui précise:

«Ils sont connus pour servir du gibier rôti, des canapés et du champagne»

Sunak et sa femme seraient propriétaires de quatre propriétés. Selon le Guardian, il s'agirait notamment d'un manoir classé dans le village de Kirby Sigston, acheté en 2015 pour 1,7 million d'euros. De plus, une maison de ville avec cinq chambres à coucher dans le quartier huppé de Kensington à Londres en ferait également partie.

Le portefeuille immobilier est complété par un appartement à South Kensington et un penthouse avec vue sur l'océan Pacifique à Santa Monica, en Californie. Voici donc la prochaine adresse: 10 Downing Street et donc la question de savoir si Rishi Sunak restera plus longtemps que les 45 jours de sa prédécesseure dans ce lieu historique réservé aux premiers ministres britanniques depuis 1735. ((t-online, sow))