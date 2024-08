Au Canada, ce chat qui avait disparu réapparaît un an plus tard

Voici la drôle d'histoire de la chatte canadienne Birdie

La petite boule de poils s'est enfuie de chez elle. Un an plus tard, l'animal réapparaît, mais à près de 1000 kilomètres de ses propriétaires.

Un chat qui avait été porté disparu dans la province de l'Ontario au Canada est réapparu un an après sa disparition, à environ 965 kilomètres de chez lui. Lundi, l'organisation canadienne de protection des animaux «Oromocto and Area SPCA» a annoncé sur sa page Facebook qu'un chat errant avait récemment été amené chez eux par un groupe de jeunes gens à Fredericton, dans la province du Nouveau-Brunswick.

Ils ont scanné le chaton pour vérifier s'il avait une puce électronique. L'équipe a immédiatement contacté la personne enregistrée sur la puce.

«Aujourd'hui, ils nous ont amené le chat dans l'espoir qu'il ne soit plus obligé de vivre dans la rue. A notre grande joie, le scanner a émis un bip»

Quelqu'un a-t-il pris l'animal?

Il s'avère que le chat s'appelle Birdie et qu'il a été porté disparu par sa famille à Ottawa depuis environ un an. La manière dont la chatte s'est retrouvée à Fredericton, à environ 1000 kilomètres de là, reste un mystère, poursuit le post.

La famille de Birdie a été «pour le moins choquée d'apprendre que leur chat avait fait un si long voyage et qu'il avait quand même pu leur être ramené», a déclaré Jacob Kierstead, un collaborateur de la «Oromocto and Area SPCA». Selon lui, quelqu'un aurait pu prendre la patte de velours et l'emmener à Fredericton, d'où l'animal domestique se serait à nouveau enfui, a rapporté la station de radio canadienne CBC.

L'animal était en bonne santé

A son arrivée au refuge, Birdie était en bon état et ne présentait ni blessures, ni griffures, ni puces, ni tiques.

Le refuge a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour savoir si quelqu'un de la région était sur le point de se rendre en Ontario. Une femme vivant à Ottawa et rendant actuellement visite à sa famille à Fredericton s'est alors manifestée. Elle a proposé de prendre le chat avec elle et de ramener Birdie chez elle.

