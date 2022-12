La Chine sombre dans le chaos: plus d'un million de cas Covid par jour

Horreur et chaos en Chine: des millions de nouveaux cas Covid par jour

A Pékin, depuis la fin du «Zéro Covid», les hôpitaux étouffent sous les malades. Durant les prochains mois, des centaines de milliers de Chinois mourront.

Fabian Kretschmer, Pékin / ch media

Ce qui se passe ces jours-ci dans les hôpitaux de Pékin rappelle de manière effrayante la première vague Covid à Wuhan. Il y a exactement trois ans, les services d'urgence de la ville étaient submergés par les personnes infectées. Le personnel de santé était loin de pouvoir faire face à l'afflux. Les lits, les réservoirs d'oxygène et les médicaments de base faisaient défaut.

Au début du mois, la République populaire de Chine a opéré un revirement pandémique des plus radical: la stratégie «Zéro Covid» des deux dernières années et demie a été remplacée, quasiment du jour au lendemain, par une contamination la plus rapide possible. De fait, la société chinoise apprend ces jours-ci à vivre avec le virus. A Pékin, une normalité presque post-pandémique s'est installée dans les restaurants et les galeries marchandes. Elle ne reflète toutefois qu'une partie du problème.

Il est difficile de comprendre les véritables dimensions de l'état d'urgence en matière de politique de santé. Le gouvernement a opté pour une stratégie d'aveuglement. La Commission de la santé a d'abord publié des chiffres liés au coronavirus absurdement enjolivés, avant de cesser complètement les mises à jour quotidiennes.

On craint 250 millions de personnes infectées

En interne cependant, des prévisions réalistes circulent depuis longtemps. Selon une fuite de la Commission de la santé, on estime que 250 millions de personnes ont été infectées rien que dans les 20 premiers jours de décembre. Ce chiffre correspond à près d'un cinquième de la population totale.

Certains gouvernements locaux ont osé faire le pas courageux de la transparence: rien que dans la ville de Qingdao, sur la côte est, il y aurait actuellement 500 000 nouvelles infections quotidiennes, et la tendance est à la hausse. Dans la province du Zhejiang, près de Shanghai, on compte plus d'un million de nouveaux cas de coronavirus par jour.

«En Chine, nous serons confrontés à une crise humanitaire avec des centaines de milliers de morts dans les prochains mois» Un médecin David Owens de l'université de Hong Kong.

Dans une prévision publiée mercredi, la société d'analyse londonienne Airfinity a tenté de chiffrer le nombre exact de Chinois qui meurent du virus par jour. Le nombre est estimé est de 5000 morts par jour.

Depuis longtemps, le virus a aussi atteint les provinces reculées où le système de santé n'est développé que de manière rudimentaire. Pourtant, comme le rapportent des témoins ayant demandé l'anonymat, plus personne ne semble prendre au sérieux les risques du coronavirus: Les employés sont appelés au bureau malgré la fièvre, les personnes infectées continuent à participer à la vie publique. La faute en revient également à la propagande publique qui, après l'ouverture radicale et précipitée du pays, minimise systématiquement le virus. D'horribles conséquences se feront sentir dans les semaines à venir.

Scènes de chaos dans les hôpitaux de Pékin

On les voit déjà à Pékin. Des dizaines de correspondants se sont glissés ces derniers jours dans les services d'urgence des hôpitaux. Ils y ont vu un système de santé surchargé: des couloirs bondés où des patients âgés luttent pour rester en vie avec des bouteilles d'oxygène; des médecins débordés qui courent frénétiquement dans les couloirs et qui souffrent souvent eux-mêmes d'infections du coronavirus.

Jeudi, Wang Xiangwei a lui aussi donné l'alerte. Le journaliste chinois, qui a travaillé pendant près de 26 ans pour le South China Morning Post de Hong Kong, évoque une «crise provoquée par l'homme». Alors que les médicaments contre la fièvre et les poches de sang se font rares, les hôpitaux sont submergés par l'afflux de patients et les morgues sont envahies par les nombreux décès.

«La Chine a eu presque trois ans pour apprendre des autres pays et se préparer à la réouverture: comment est-il possible de se rater à ce point?» Le journaliste Wang Xiangwei dans sa newsletter.

Et il fournit la réponse en même temps: Pékin a «mal défini toutes ses priorités dès le début». Le gouvernement a dépensé des milliards de francs pour les camps de quarantaine et les tests de masse. Ces éléments ont parallèlement fait défaut pour l'extension des lits d'urgence et des cliniques de traitement de la fièvre. De plus, au début du programme de vaccination, les autorités n'ont autorisé le vaccin que pour les personnes âgées de 18 à 59 ans.

Cette décision a augmenté le scepticisme vis-à-vis de la vaccination chez les seniors. Et l'urgence actuelle en matière de médicaments contre la fièvre est également liée au fait que le gouvernement a rendu leur vente extrêmement difficile il y a encore quelques semaines. Ceci de peur que certaines personnes ne cachent leur infection au coronavirus.

