Le Danemark fait figure de modèle en matière de numérisation, notamment en contraste marqué avec son voisin du sud, l’Allemagne. Keystone

Pourquoi le Danemark supprime toutes ses boîtes aux lettres

Le Danemark est considéré comme un pays pionnier en matière de numérisation. Une avance qui a désormais des conséquences pour celles et ceux qui souhaitent encore envoyer des lettres ou des cartes postales.

Plus de «International»

Un article de

Quiconque souhaite glisser une carte postale de ses vacances hivernales à Copenhague dans l’une des boîtes aux lettres publiques rouges ferait bien de se dépêcher. Le Danemark, hautement numérisé, met fin à la distribution publique du courrier et retire toutes les boîtes aux lettres de l’espace public. C'est sans doute le premier pays à procéder ainsi.

L’entreprise postale publique Postnord distribuera aujourd’hui (30 décembre 2025) ses dernières lettres. Ensuite, ce sera terminé. Les timbres ne sont déjà plus vendus depuis le 18 décembre et, d’ici la fin de l’année, toutes les boîtes aux lettres publiques devraient avoir disparu du pays. La démarche est inhabituelle: l’Union postale universelle indique n’avoir connaissance d’aucun autre pays ayant récemment pris une décision similaire.

«Les Danois sont devenus toujours plus numériques, et ce qui était autrefois envoyé par lettre est aujourd’hui reçu sous forme digitale par la grande majorité» Postnord

Depuis le tournant du millénaire, le volume de courrier dans le pays aurait chuté de plus de 90%, une tendance qui continue de s’accentuer.

Nombre des quelque 1500 boîtes aux lettres rouges du pays avaient déjà été retirées progressivement depuis l’été. Elles n’ont toutefois pas fini à la décharge. Depuis la mi-décembre, les personnes intéressées pouvaient acheter en ligne l’une des 1000 boîtes mises en vente.

Selon leur état d’usure, elles coûtaient l’équivalent de 200 à 270 euros. Les recettes doivent être reversées à une œuvre caritative. En l’espace de quelques jours, toutes les boîtes aux lettres ont trouvé preneur.

A partir de janvier, 200 autres exemplaires devraient être mis aux enchères, dont certains décorés par des artistes danois. D’autres boîtes postales, qui ont façonné le paysage urbain danois pendant plus de 170 ans, devraient quant à elles trouver leur place dans des musées.

Un Danemark hautement numérisé

Le Danemark fait figure de modèle en matière de numérisation. La majorité des échanges écrits avec les autorités se fait depuis longtemps via des plateformes numériques. Dans les boîtes aux lettres privées, on ne trouve le plus souvent que de la publicité. Il existe toutefois des exceptions pour les personnes exemptées de la «Digital Post»: environ 300 000 habitants sur près de six millions, parmi lesquels certaines personnes âgées vivant à la campagne.

Postnord a elle aussi ressenti les effets de la numérisation. L’entreprise publique, issue de la fusion des postes danoise et suédoise en 2009, a vu ses revenus issus de la distribution du courrier diminuer d’année en année.

A l’avenir, Postnord souhaite se concentrer avant tout sur la livraison de colis, portée par le commerce en ligne très dynamique au Danemark. L’objectif est de devenir le prestataire de colis privilégié des consommatrices et consommateurs danois, avait expliqué l’entreprise au printemps, lorsqu’elle avait annoncé la fin de la distribution des lettres ainsi que la suppression de 1500 postes.

Pas de grand tollé au Danemark

Mais au Danemark, les critiques ont été rares. L’association de seniors Faglige Seniorer a regretté la fin d’une époque, tout en soulignant que cette évolution était prévisible depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi postale début 2024. L’organisation représentant les intérêts des régions rurales, Landdistrikternes Fællesråd, a demandé que les lettres puissent continuer d’atteindre toutes les régions du pays dans des conditions équitables. Mais un large mouvement de protestation n’a pas eu lieu.

Il reste désormais essentiellement aux consommateurs danois une entreprise de distribution privée, Dao, pour envoyer des lettres. Les indicateurs sont plutôt positifs: en matière de ponctualité, l’entreprise a obtenu de bien meilleurs résultats que Postnord dans une étude de l’autorité danoise des transports.



Les prix sont également plus attractifs: un courrier standard à l’intérieur du Danemark coûtait chez Postnord l’équivalent d’environ 3,90 euros, contre quelque 3,10 euros chez Dao. Moyennant un supplément, les clients peuvent même éviter le déplacement jusqu’au point Dao et faire collecter leur courrier directement à domicile.

«La lettre continue de vivre»

Pour les consommateurs allemands, ces tarifs peuvent sembler exorbitants, mais il s’agit uniquement des prix nationaux. Envoyer une lettre ou une carte postale à l’étranger, par exemple en Allemagne, coûtait récemment l’équivalent de 6,70 euros chez Postnord. Avec Dao, le prix devrait encore avoisiner 6,20 euros. Les touristes allemands souhaitant envoyer une carte postale depuis le Danemark feraient donc peut-être mieux de la remettre en main propre une fois rentrés chez eux.

L’envoi de courrier depuis l’Allemagne vers le Danemark reste toutefois possible. Le ministère danois des Transports a confié à Dao la mission de distribuer, à partir du 1er janvier 2026, les lettres provenant de l’étranger sur le territoire danois.

Reste la question des boîtes aux lettres. Dao indique en avoir installé 1500 à travers le pays. Elles sont également rouges, mais se trouvent dans certains points relais et non dans la rue. L’entreprise affirme ne pas avoir l’intention de quitter le marché du courrier, contrairement à Postnord:



«La lettre continue de vivre»