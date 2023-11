Un grave incendie en Chine fait 25 morts et 51 hospitalisés

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

«Le Milan AC sans aucun joueur italien, ça me fait froid dans le dos»

Squadron 42 débarque et voici les premières images

Le mois précédent, une explosion dans un restaurant dans le nord-ouest de la Chine avait fait 31 morts et poussé les autorités à lancer une campagne nationale pour promouvoir la sécurité sur le lieu de travail. En avril, un incendie dans un hôpital à Pékin a tué 29 personnes et forcé des survivants désespérés à sauter par les fenêtres pour s'échapper. (sda/ats/afp)

On vous résume la rencontre Biden - Xi Jinping en cinq points

Les accidents industriels sont fréquents en Chine en raison du laxisme des normes de sécurité et de leur mauvaise application. En juillet, onze personnes sont mortes après l'effondrement du toit d'un gymnase scolaire dans le nord-est du pays.

«Le feu est désormais maîtrisé et les opérations de secours se poursuivent»

Plus de «International»

Un incendie a coûté la vie à 25 personnes et 51 ont été hospitalisées. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. C'est ce qu'a indiqué un média d'Etat.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Qu'ont-ils bien pu se raconter? Voici les Macron et les Berset

Les plus lus

«Les employés de Musk pensaient qu'il allait s'automutiler»

Ben Mezrich, l'homme derrière le livre qui a inspiré le film The Social Network, vient d'en publier un autre sur le rachat de Twitter, orchestré par Elon Musk. Un récit qui révèle l'égo et la personnalité étrange de l'entrepreneur.

Sur le plateau de CNBC, Ben Mezrich lâche cette phrase: «Elon didn't just break Twitter, Twitter broke Elon» (Elon n'a pas brisé Twitter, Twitter a brisé Elon). Selon l'écrivain, Musk a eu les yeux plus gros que le ventre et s'est brûlé les ailes en achetant le réseau social.