en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Chine

En Chine un responsable militaire visé par une enquête pour corruption

En Chine un responsable militaire visé par une enquête pour corruption

Zhang Youxia, vice-président de la puissante Commission militaire centrale, et Liu Zhenli, chef d’état-major interarmées, font l’objet d’une enquête pour «graves violations de la discipline», un euphémisme désignant la corruption.
24.01.2026, 09:2924.01.2026, 09:29
epa11941810 Vice Chairman of the Central Military Commission of the People&#039;s Republic of China, General Zhang Youxia attends the opening ceremony of the Third Session of the 14th National People& ...
Le vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, le général Zhang Youxia.Keystone

La Chine a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête sur l'un des plus hauts responsables de son commandement militaire suprême pour «graves violations de la discipline», un euphémisme courant pour désigner la corruption.

«Après examen (...) il a été décidé d'ouvrir une enquête sur Zhang Youxia»

L'un des vice-présidents de la puissante commission militaire centrale (CMC), ainsi que sur Liu Zhenli, chef d'état-major interarmées, a expliqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Zhang et Liu, âgés de 75 et 61 ans, sont «suspectés de graves violations de la discipline et de la loi», a précisé la même source.

«La Suisse est l'un des pays les plus polarisés d'Europe»

La CMC, dont le président Xi Jinping est à la tête, est l'organe de commandement militaire suprême de l'appareil chinois. Elle assure le contrôle absolu du parti sur l'armée et coordonne la défense nationale.

La commission compte deux vice-présidents. De par son expérience et son statut, Zhang Youxia est généralement considéré comme le plus puissant. Le second titulaire, Zhang Shengmin, a hérité du poste en octobre après l'éviction de He Weidong, déjà après l'annonce d'une enquête pour corruption. (dal/ats/afp)

Thèmes
Des éléphants sauvages s'échappent d'une réserve en Chine
1 / 8
Des éléphants sauvages s'échappent d'une réserve en Chine
partager sur Facebookpartager sur X
-Les images du défilé géant en Chine avec Xi, Poutine et Kim
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le couple Moretti n'a «plus de revenus»
Salaires, hypothèques, leasing et revenus bloqués: on en sait plus sur le fonctionnement économique du couple poursuivi après l’incendie du Constellation.
Une semaine après des révélations du Temps sur le patrimoine des Moretti, BFMTV publie à son tour des éléments issus du dossier pénal concernant la situation financière du couple. Pour rappel, dans la nuit du Nouvel An, un incendie s’est déclaré au Constellation, à Crans-Montana, faisant 40 morts et 116 blessés. Propriétaires et exploitants du bar, les Moretti sont poursuivis pour incendie involontaire, lésions corporelles et homicide par négligence. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.
L’article