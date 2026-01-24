En Chine un responsable militaire visé par une enquête pour corruption

Zhang Youxia, vice-président de la puissante Commission militaire centrale, et Liu Zhenli, chef d’état-major interarmées, font l’objet d’une enquête pour «graves violations de la discipline», un euphémisme désignant la corruption.

Le vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, le général Zhang Youxia. Keystone

La Chine a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête sur l'un des plus hauts responsables de son commandement militaire suprême pour «graves violations de la discipline», un euphémisme courant pour désigner la corruption.

«Après examen (...) il a été décidé d'ouvrir une enquête sur Zhang Youxia»

L'un des vice-présidents de la puissante commission militaire centrale (CMC), ainsi que sur Liu Zhenli, chef d'état-major interarmées, a expliqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Zhang et Liu, âgés de 75 et 61 ans, sont «suspectés de graves violations de la discipline et de la loi», a précisé la même source.

La CMC, dont le président Xi Jinping est à la tête, est l'organe de commandement militaire suprême de l'appareil chinois. Elle assure le contrôle absolu du parti sur l'armée et coordonne la défense nationale.

La commission compte deux vice-présidents. De par son expérience et son statut, Zhang Youxia est généralement considéré comme le plus puissant. Le second titulaire, Zhang Shengmin, a hérité du poste en octobre après l'éviction de He Weidong, déjà après l'annonce d'une enquête pour corruption. (dal/ats/afp)