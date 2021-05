International

Chine

Les Chinois vont à nouveau pouvoir avoir trois enfants



La Chine a décidé de supprimer la limite de deux enfants par couple et d'autoriser les familles à avoir jusqu'à trois enfants, en réponse au vieillissement de sa population.

Une décision survient quelques semaines après la publication des résultats du dernier recensement décennal, qui ont révélé un forte baisse du taux de natalité dans le pays le plus peuplé du monde: la Chine abolit la limite de deux enfants par couple.

30 ans de politique de l'enfant unique

Après plus de trois décennies de «politique de l'enfant unique», la Chine a assoupli ses règles en 2016, autorisant tous les Chinois à avoir un deuxième enfant. Mais sans parvenir à faire repartir la natalité.

Les raisons de la baisse de natalité

Le gouvernement chinois l'explique ainsi:

Un recul du nombre des mariages.

La hausse du coût des logements et de l'éducation.

Une fertilité plus tardive pour les femmes qui privilégient davantage leur carrière.

Repousser l'âge de la retraite

A l'autre bout de la pyramide des âges, la Chine comptait, l'an dernier, plus de 264 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit quatre fois la population totale de la France.

En mars, le Parlement a voté un projet de relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite au cours des cinq prochaines années, au grand dam d'une bonne partie de l'opinion publique. (ats)

