La Chine veut punir les parents dont les enfants se comportent mal en classe

Les petits Chinois vont devoir bien se tenir à l'école. Le pays prépare une loi visant à pouvoir sanctionner les parents dont l'enfant viole les règles de la classe.

Un blâme, l'obligation de suivre un programme d'éducation, une amende de 150 francs ou cinq jours de prison. Voici les peines qu'une nouvelle réglementation chinoise veut imposer aux parents dont l'enfant se comporte mal en classe.

«Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les adolescents se comportent mal, mais le manque d'éducation ou une éducation inappropriée est la cause principale» Zang Tiewei, porte-parole de la commission des affaires législatives

Avec la loi sur la promotion de l'éducation de la famille, les représentants légaux d'un mineur seraient tenus en partie responsables si leur enfant viole gravement les règles de l'école.

Le texte encourage aussi les parents à promouvoir l'amour du parti, la santé mentale et physique et les bonnes habitudes d'étude chez leurs enfants. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté plus globale des autorités chinoises de reprendre en main l'éducation des adolescents. En août, le gouvernement avait déjà décidé de limiter les jeux vidéos à 30 minutes par jour. (ffe)