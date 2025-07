L'été 2003 avait été le plus chaud depuis le début des mesures, en 1864. Image: KEYSTONE

Canicule: le mois d'août risque d'être épouvantable en Suisse

Le mois d'août 2003 avait été le plus chaud depuis le début des mesures. Or, le début de cet été ressemble beaucoup à celui de l'été 2003, avance Meteonews. Il y a 22 ans, le mois de juillet avait également été marqué par un recul des températures.

En observant la situation météorologique actuelle, Meteonews a pu établir des parallèles avec l'été caniculaire de 2003. Le service de météorologie constate aussi qu'un mois d'août exceptionnellement chaud avait suivi le mois de juin le plus chaud il y a 22 ans.

Tout comme en 2003, les pressions atmosphériques sur l'Europe centrale étaient nettement supérieures à la moyenne en juin 2025. Ce phénomène et des situations anticycloniques fréquentes ont permis un ensoleillement exceptionnel et des températures élevées, selon Michael Eichmann, météorologue chez Meteonews.

Tout comme cette année, le mois de juillet 2003 a aussi été marqué par un recul des températures. Grâce à ces parallèles, M.Eichmann a tenté de tirer de premières conclusions prudentes pour le mois d’août à venir. En 2003, août avait été de loin – avec juin- le mois le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.

Zone de haute pression

Il y a 22 ans, la situation météorologique était bloquée sur l'Europe centrale, ce qui réchauffait les masses d'air. Une zone de haute pression au-dessus des Iles britanniques avait contraint les flux atlantiques à dévier vers le nord, sans atteindre l'espace alpin, ce qui avait fait grimper les températures.

Michael Eichmann note qu'en 2025 les premiers modèles prévoient également un temps anticyclonique en août sur les Iles britanniques, comme en 2003. Il avertit toutefois que même de petits écarts dans les modèles peuvent entraîner de grandes différences.

Amélioration de la sécheresse

A plus court terme, les signes pointent encore vers des précipitations: après les fortes pluies continues de dimanche à lundi, de nouveaux orages et averses étaient prévus, notamment mercredi, jeudi et pour le week-end à venir.

La sécheresse sur le plateau suisse et les Préalpes commence donc à se détendre progressivement, a expliqué le météorologue Ludwig Zgraggen, de MétéoSuisse, à l’agence de presse Keystone-ATS.

Le déficit de précipitations au nord des Alpes n’était pas encore totalement comblé mardi, mais «cela ne saurait tarder», selon M. Zgraggen.

Seules la région du Freiamt en Argovie ainsi que certaines zones du Valais étaient encore classées en niveau d’alerte 2 pour risque de sécheresse mardi, ce qui justifie une gestion économe des ressources en eau. Mais avec les précipitations attendues, la situation devrait également s’améliorer dans ces régions, a ajouté Ludwig Zgraggen. (ats)