Le mois dernier, une personne est morte dans un carambolage survenu sur une autoroute du centre du pays impliquant des centaines de véhicules et causé par une faible visibilité due au brouillard.

«Veuillez faire attention aux feux de brouillard... ralentissez, conduisez prudemment, gardez une distance de sécurité avec la voiture qui vous précède, évitez les piétons, ne changez pas de voie et ne dépassez pas.»

La plupart des morts et des blessés étant des participants aux funérailles, selon ce média

L'«accident majeur de la circulation» a eu lieu un peu avant 1 heure du matin (18 heures en Suisse) dans le comté de Nanchang, dans la province du Jiangxi, selon la télévision publique CCTV, qui a ajouté que «la cause de l'accident fait l'objet d'une enquête approfondie».

En Chine, un accident coûte la vie à 19 personnes et fait 20 blessés

Dix-neuf personnes ont été tuées et 20 blessées dimanche dans un accident de la route dans l'est de la Chine. Un camion a percuté un cortège funéraire, ont rapporté les médias locaux.

