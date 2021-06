La Chine va envoyer trois astronautes dans l'espace

Ingenuity vole (à nouveau) sur Mars

Le petit hélicoptère de la Nasa semble y avoir pris goût. Quatre jours après son premier vol historique, Ingenuity a réussi un deuxième exploit.

Lundi, Ingenuity entrait dans l'histoire en devenant le premier engin motorisé à s'envoler sur une autre planète. Jeudi, l'hélico a retenté l'expérience, avec succès.

Ce deuxième vol était plus long (51,9 secondes contre 39,1 secondes lundi) et plus risqué que le premier, à cause d'une «attitude maximale plus élevée, une durée plus longue et des mouvements latéraux», a relevé la Nasa.

Ingenuity a décollé à 05h33 (11h33 heure suisse) et s'est élevé à cinq mètres de hauteur, alors qu'il …