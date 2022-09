Le Parti communiste chinois a élu tous ses délégués

Dimanche, le Parti communiste chinois a élu tous ses délégués pour son 20e congrès, qui débute le 16 octobre. Le président actuel Xi Jinping est en bonne voie pour être réélu. Néanmoins, cette réunion ne sera pas sans embûches.

Le président Xi Jinping pourrait facilement être réélu pour un troisième mandat, une première dans l'histoire. Image: sda

Le Parti communiste chinois a annoncé, dimanche, avoir élu tous ses délégués pour son 20e congrès qui débutera le 16 octobre. À cette occasion, le président Xi Jinping devrait être élu pour un troisième mandat, une première dans le pays. Organisée tous les cinq, cette réunion devrait aussi confirmer d'importants changements au sein du Politburo.

«Chaque unité électorale dans tout le pays a réuni un congrès ou une assemblée représentative du parti. Au total, 2296 délégués ont été désignés pour le 20e congrès» la télévision d'Etat CCTV

Les délégués, parmi lesquels des femmes, des membres des ethnies minoritaires et des experts économiques, scientifiques et sportifs, doivent adhérer à l'orientation idéologique de Xi et à la constitution du parti, a précisé la CCTV.

Plusieurs difficultés à affronter

Ce congrès organisé dans la capitale Pékin intervient alors que le président chinois fait face à plusieurs difficultés, dont la détérioration de la situation économique et des relations avec les Etats-Unis. S'y ajoutent les conséquences de la stricte politique chinoise de zéro Covid, qui a accéléré le repli sur soi du pays. (ats/myrt)