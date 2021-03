International

Chine

Des pirates chinois sur Facebook contre les Ouïghours



Des pirates chinois chassent les Ouïghours sur Facebook

Les pirates ciblent des centaines de militants, journalistes et dissidents ouïghours vivant à l'étranger.

Des groupes de hackers chinois utilisent Facebook et d'autres sites et applications mobiles pour piéger et espionner des Ouïghours. Facebook l'a affirmé mercredi 24 mars, sans attribuer ces pratiques au gouvernement.

Les pirates ciblent des centaines de militants, journalistes et dissidents ouïghours vivant à l'étranger. Ils les incitent à cliquer sur des liens et sites web piégés qui infectent leurs ordinateurs ou smartphones avec des logiciels d'espionnage, selon la société californienne.

Une technique qui consiste à infecter un endroit où des personnes se rendent sans se méfier

Les manœuvres des hackers ont principalement lieu hors de Facebook. Sur des sites d'informations légitimes ou via de fausses applications susceptibles d'intéresser cette minorité musulmane persécutée en Chine (comme pour la prière, par exemple).

Facebook dit avoir bloqué le partage des noms de domaine piégés sur sa plateforme, retiré les comptes des groupes et prévenu les personnes concernées. L'entreprise a aussi partagé des informations avec d'autres réseaux sociaux. (ga)

