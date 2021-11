Elle est la première astronaute chinoise à sortir dans l'espace

Sur Mars, les astronautes pourraient construire leur maison avec leur sang

C'est l'idée, loin d'être nouvelle, émise par une équipe de recherche britannique.

Certes, le coût de la conquête de l'espace est en chute libre depuis le surgissement de la sphère privée dans la course aux orbites et aux étoiles. Mais trimballer en vaisseau spatial parpaings, briques et plaques de plâtre reste une assez piètre idée en matière de coût et d'efficacité - l'eau ou la nourriture prendront moins de place et pèseront moins lourd, ce qui en fait des éléments à la fois plus pratiques à transporter sur de telles distances et plus utiles une fois arrivé à destination.

Pourtant, …