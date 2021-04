International

Chine

En Chine, 21 mineurs bloqués dans une mine de charbon



En Chine, de nombreux mineurs bloqués dans une mine de charbon

Image: sda

Sur les 29 personnes initialement coincées dans la mine de charbon, huit ont été secourues et 12 autres ont été localisées par les secours.

Suite à une inondation, 29 mineurs se sont retrouvés bloqués dans une mine de charbon dans la région de Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

L'accident s'est produit dans la mine de Fengyuan (ville de hutubi) samedi soir, tandis que des mineurs réalisaient des travaux d'amélioration, fait l'agence chinoise Xinhua. Ce dimanche, les sauveteurs poursuivent leurs interventions afin de sauver les 21 mineurs restants. Les secours pompent l'eau qui a envahi les galeries, tout en insufflant de l'air.

Les mines de charbon en Chine sont parmi les plus dangereuses au monde, avec des explosions et des fuites de gaz fréquentes. La télévision chinoise CCTV précise que les accidents miniers dans l'est de la province du Shandong en janvier et dans la ville sud-ouest de Chongqing en décembre ont tué plus de 30 mineurs. (ga)

