Endetté jusqu'au cou, Evergrande tente de sauver les meubles en Chine

Même les étudiants des meilleures universités américaines sont endettés

Aux Etats-Unis, les diplômés de master, y compris dans les universités les plus prestigieuses, ne gagnent plus assez pour rembourser leurs dettes contractées pour financer leurs études.

Le Wall Street Journal le dit haut et fort: L'endettement des jeunes diplômés des grandes universités américaines a changé d'ampleur. Ils n'arrivent plus à rembourser les prêts contractés pour leurs études, même lorsqu'ils étudient au sein d'institutions parmi les plus chères au monde.

Pour illustrer son propos, le quotidien économique donne l'exemple de Zach Morrison, âgé de 29 ans et diplômé de Columbia, une des plus prestigieuses universités du pays.

Bien que le jeune homme soit désormais en …