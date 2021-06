Des minorités chinoises victimes de prélèvements forcés d'organes

L'ONU affirme que des prisonniers issus de minorités ethniques, linguistiques et religieuses, seraient soumis à des prélèvements forcés d'organes en Chine.

Des rapporteurs spéciaux, ainsi que des experts du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, indiquent que des prélèvements d'organes ont lieu en Chine. Ceux-ci visent principalement des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des chrétiens, détenus dans l'Empire du milieu.

La Chine est régulièrement accusée par des membres de la secte Falun Gong, interdite dans ce pays asiatique, de se livrer à des prélèvements d'organes forcés sur ses adeptes emprisonnés. Pékin a toujours fermement nié ces accusations.