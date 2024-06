Pékin: «Nous avons toujours été ouverts aux échanges» avec Washington

Keystone

La Chine se dit ouverte aux communications militaires avec les Etats-Unis, a déclaré le ministre chinois de la Défense.

La Chine est ouverte aux communications militaires avec les Etats-Unis, a déclaré dimanche à Singapour le ministre chinois de la défense, Dong Jun. Il a rencontré vendredi le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin.

«Nous avons toujours été ouverts aux échanges et à la coopération, mais cela exige que les deux parties se rencontrent à mi-chemin», a déclaré dimanche Dong lors du dialogue Shangri-La à Singapour, un forum majeur sur la sécurité.

«Nous pensons que nous avons besoin de plus d'échanges précisément parce qu'il existe des différends entre nos deux armées» Dong Jun

Dong et Austin se sont entretenus vendredi pendant plus d'une heure dans l'hôtel qui accueille le forum, auquel participent des responsables de la défense du monde entier et qui est devenu, ces dernières années, un baromètre des relations entre les Etats-Unis et la Chine.

A l'issue de la rencontre, Austin a déclaré que les conversations téléphoniques entre les commandants militaires américains et chinois reprendraient «dans les prochains mois».

Austin a «réaffirmé» l'engagement pris par les présidents américain Joe Biden et chinois Xi Jinping lors d'un sommet à San Francisco en novembre 2023 de reprendre les conversations téléphoniques au niveau des commandants dans les mois à venir.

Pékin a de son côté salué la «stabilisation» des relations entre les deux pays. (chl/ats)