Des Chinois autorisés à travailler même avec le Covid-19

Pékin et ses 22 millions d'habitants sont particulièrement touchés par cette vague de contamination, totalement inédite dans la ville depuis les débuts de la pandémie et qui s'est propagée à une vitesse fulgurante ces derniers jours. (ats/jch)

Il s'agit d'un revirement spectaculaire de la stratégie sanitaire du pays le plus peuplé de la planète. Au nom d'une stricte politique dite du «zéro Covid», les Chinois étaient récemment soumis à des dépistages quasi quotidiens et des quarantaines obligatoires en cas de test PCR positif. Des quartiers, voire de villes entières, pouvaient être confinés dès la découverte d'une poignée de cas.

Le document stipule qu'aucun test de dépistage ne sera plus exigé, à l'exception des établissements scolaires ou de santé.

«Les patients asymptomatiques et légèrement symptomatiques peuvent aller travailler normalement»

La municipalité de Chongqing, qui compte plus de 30 millions d'habitants, est l'une des premières à autoriser le retour au travail malgré des symptômes du Covid-19.

Pékin a brusquement fait volte-face au début du mois de décembre et a levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur depuis près de trois ans, après l'apparition des premiers cas de coronavirus dans la ville de Wuhan (centre).

