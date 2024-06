La crainte du Hezbollah s'empare de cette île touristique

Le chef de la milice terroriste chiite du Hezbollah au Liban menace d'attaquer Chypre si la république insulaire continue à participer à la guerre au Proche-Orient. A quel point faut-il prendre ces paroles au sérieux?

Michael Wrase, Limassol / ch media

De nombreux Chypriotes n'en ont pas cru leurs oreilles lorsque les menaces de Hassan Nasrallah ont été lues au journal télévisé du soir. Chypre pourrait bientôt être considérée comme «une partie de la guerre» au Proche-Orient si Israël était toujours autorisé à «utiliser les aéroports et les bases» sur l'île de vacances «pour ses exercices militaires». C'est ce qu'a annoncé le chef du Hezbollah, mercredi, dans un dernier discours incendiaire.

Selon la télévision d'Etat chypriote, citant le chef de la milice pro-iranienne, l'ouverture de bases à l'ennemi israélien serait pour la «résistance islamique» une raison de faire la guerre, dans laquelle il n'y aurait «ni règles ni limites». Chypre aussi, selon le message de Beyrouth, pourrait alors être attaquée avec des missiles.

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah lors de son discours mercredi soir. Image: www.imago-images.de

La cible, ce sont les Britanniques

Il faut partir du principe que Nasrallah ne faisait pas référence dans son discours aux bases militaires chypriotes, mais aux bases militaires britanniques à Chypre, a commenté le Cyprus Mail, en anglais, sur son site Internet le discours du leader du Hezbollah, en précisant que la base aérienne britannique d'Akrotiri, située à l'ouest de Limassol, «soutient les opérations militaires en cours au Proche-Orient, y compris Israël.»

Des avions de combat Typhoon de la «Royal Air Force» avaient décollé de cette base pour bombarder celles des Houthis, alliés du Hezbollah. Lorsque l'armée iranienne a attaqué Israël à la mi-avril avec des centaines de missiles et de drones, ce sont à nouveau des jets britanniques qui ont abattu ou neutralisé des dizaines de projectiles iraniens déjà au-dessus du Liban et de la Syrie.

Les opérations militaires menées par les Britanniques à Chypre et leurs alliés ne doivent pas être coordonnées avec le gouvernement de Nicosie, souligne un porte-parole du «Conseil de paix» chypriote. Il n'y aurait pas de possibilité juridique pour la République de Chypre d'empêcher les activités militaires du Royaume-Uni puisqu'il s'agit «de bases britanniques souveraines sur lesquelles Nicosie n'a aucune autorité.»

Une crainte de voir les touristes fuir

Dans une première réaction au discours incendiaire de Nasrallah, le chef de l'Etat chypriote Nikos Christodoulidis avait nié, dans la nuit de mercredi à jeudi, que «la République participe à des opérations militaires au Proche-Orient». Depuis l'indépendance en 1960, il s'est plutôt positionné comme:

«Une partie de la résolution du conflit au Moyen-Orient et non comme une partie du problème»

Dans un discours prononcé à l'université de Nicosie, Christodoulídis a souligné le rôle de son pays en tant que «médiateur humanitaire dans le monde arabe», qui inclut la guerre dans la bande de Gaza.

Nikos Christodoulidis Getty Images Europe

Dans ce contexte, les menaces du chef du Hezbollah sont très inquiétantes, même si elles ne correspondent pas à la réalité. Pour désamorcer les tensions qui se sont créées, le gouvernement chypriote veut utiliser ses «canaux directs vers Beyrouth et Téhéran». Le sujet, dit-on à Nicosie, doit disparaître le plus rapidement possible des médias, car les dommages causés à l'industrie du tourisme se font déjà ressentir, alors que la péninsule approche la haute saison.