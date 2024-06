Voici l'adversaire le plus dangereux pour l'armée israélienne

La sécurité israélienne inspecte la scène après qu'un projectile tiré depuis le sud du Liban ait atterri à Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, le 19 juin 2024 Image: EPA

Israël et le Hezbollah se dirigent vers une guerre qu'ils ne veulent pas. Ce serait une guerre totalement différente pour les Israéliens de celle de Gaza, face au Hamas.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Les chefs du Hezbollah veulent forcer Israël à accepter un cessez-le-feu à Gaza, en intensifiant les attaques de roquettes. Selon ses propres indications, l'armée de Tsahal se prépare désormais à une invasion contre la milice terroriste au Liban. L'escalade pourrait détruire l'accord de statu quo non écrit entre Israël et le Hezbollah.

Avec ses quelque 100 000 combattants et jusqu'à 200 000 missiles modernes, le Hezbollah est un adversaire plus dangereux pour Israël que le Hamas à Gaza, qui, comme le Hezbollah, est soutenu par l'Iran. Le régime iranien considère le Hezbollah comme un atout militaire qu'il garde en réserve, en cas de menace existentielle pour la République islamique. Cette considération stratégique de l'Iran est l'une des raisons pour lesquelles le Hezbollah n'a jusqu'à présent pas ouvert de nouveau front contre leur ennemi commun, Israël, depuis le déclenchement de la guerre de Gaza en octobre.

Israël et le Hezbollah se retiennent depuis près de vingt ans de mener des actions militaires d'envergure. La dernière guerre entre les deux s'est terminée en 2006 par la création d'une zone tampon entre la frontière israélo-libanaise et le fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres au nord. A l'époque, le Hezbollah avait provoqué une riposte d'Israël en enlevant des soldats israéliens, ce qui avait provoqué d'importantes destructions au Liban; de nombreux Libanais en rejetaient la responsabilité sur le Hezbollah.

Depuis le début de la guerre de Gaza, c'en est fini du calme relatif dans la zone frontalière: selon l'armée israélienne, plus de 5 000 projectiles ont été tirés par le Hezbollah à travers la frontière vers le nord d'Israël depuis octobre. Des dizaines de milliers d'habitants en Israël et au Liban ont dû fuir la zone frontalière. En cas d'urgence, le Hezbollah pourrait envoyer chaque jour des milliers de roquettes vers Israël et submerger les défenses aériennes israéliennes.

Des tensions chroniques

Rien que mercredi dernier, le Hezbollah a tiré en quelques heures plus de 200 projectiles sur le nord d'Israël. L'attaque était une vengeance pour la mort d'un officier du Hezbollah lors d'une frappe aérienne israélienne, a expliqué la milice.

Mais il s'agit de bien plus que cela pour le Hezbollah. Son chef Hassan Nasrallah a déclaré que les attaques du Hezbollah constituaient un «front de soutien» pour le Hamas à Gaza. Il a fait dépendre un retour à la normale à la frontière avec Israël de la fin des combats à Gaza. Selon les observateurs, Nasrallah veut faire pression militairement sur Israël afin de forcer le gouvernement Netanyahu à accepter un cessez-le-feu à Gaza.

Le tir de roquettes dans le but d'obtenir un cessez-le-feu est une tactique risquée, car elle suppose qu'Israël comprenne le message. Le fait que les tensions chroniques à la frontière israélo-libanaise ne se soient pas transformées en guerre jusqu'à présent, malgré le conflit de Gaza, ne va pas de soi, a déclaré à CH Media Omar Rahman, expert du Proche-Orient et du groupe de réflexion Middle East Council au Qatar. Israël et le Hezbollah ont pu l'éviter jusqu'à présent avec «discipline, calcul et chance».

«Changer les règles du jeu»

Cela pourrait mal tourner. Pour augmenter encore la pression sur Israël, le Hezbollah vient de publier des images d'un drone de reconnaissance au-dessus de la ville portuaire israélienne de Haïfa. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a menacé le Hezbollah de «changer les règles du jeu» - c'est-à-dire de renoncer à la retenue israélienne à la frontière avec le Liban. Une guerre «détruirait» le Hezbollah et dévasterait le Liban, a-t-il déclaré.

Depuis le week-end, le Hezbollah a cessé de tirer, apparemment en raison de la fête islamique du sacrifice de l'Aïd al-Adha. Mais ce n'est pas une solution durable, explique Omar Rahman.

«Un risque d'escalade est toujours présent» Omar Rahman, expert du Proche-Orient et du groupe de réflexion Middle East Council au Qatar

A l'inverse, il serait possible de désamorcer le conflit entre Israël et le Hezbollah avec un cessez-le-feu à Gaza. Déjà lors de la première trêve d'une semaine à Gaza en novembre, les combats à la frontière israélo-libanaise avaient également cessé temporairement, selon Omar Rahman.

Les Etats-Unis, qui veulent amener Israël et le Hamas à un cessez-le-feu à Gaza, sont du même avis. Le président Joe Biden a envoyé son conseiller Amos Hochstein pour des entretiens en Israël et au Liban, où il doit explorer les voies de la désescalade à la frontière israélo-libanaise. Un cessez-le-feu à Gaza pourrait mettre fin au conflit à la frontière israélo-libanaise, a déclaré Amos Hochstein. L'Amérique veut éviter une «guerre majeure» au Proche-Orient, a-t-il ajouté.