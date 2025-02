On en sait plus sur la découverte des corps de Gene Hackman et de sa femme

Quant au corps de Gene Hackman, il a été trouvé dans la pièce d'à côté, habillé et lunettes de soleil à proximité, selon la même source. Leur fille, Elizabeth Jean, a évoqué jeudi un potentiel empoisonnement au monoxyde de carbone auprès de TMZ, mais les premiers tests n'ont identifié «aucun signe de fuite de gaz», selon le mandat de perquisition.

Pilules et lunettes de soleil

Gene Hackman, sa femme et leur chien retrouvés morts à leur domicile

Le bureau du shérif du comté de Sante Fe a indiqué ne pas avoir trouvé de trace d'acte criminel. Mais «la mort des deux individus est suffisamment suspicieuse pour mener des recherches et une investigation approfondies», selon un mandat de perquisition.

Les corps de l'acteur de 95 ans et de sa femme, la pianiste classique Betsy Arakawa, ont été découverts à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, avec le cadavre d'un de leurs chiens.

