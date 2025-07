On sait qui est le pyromane qui a tué deux pompiers américains

L'un des plus dangereux criminels a été arrêté en Equateur

La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux Etats-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés. En 2024, plus de 16 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive. (jzs/ats)

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.

Les autorités avaient estimé dimanche «que le suspect a déclenché l'incendie et qu'il s'agissait d'une embuscade, que c'était intentionnel». Quelque 300 agents des forces de l'ordre avaient été déployés dans la zone montagneuse du comté de Kootenai, alors couverte d'une dense fumée blanche.

Selon le shérif, Roley était originaire de Californie et avait vécu dans divers endroits de l'Ouest américain. Il n'avait pas de casier judiciaire. Outre les deux pompiers tués, il est également soupçonné d'en avoir blessé un troisième, qui a dû subir une intervention chirurgicale.

Mais «nous avons des informations selon lesquelles il aurait, à un moment donné, voulu devenir pompier», a-t-il ajouté, en expliquant que les enquêteurs ne savent pas à ce stade «s'il y a un lien entre ce désir et ce qui s'est passé hier».

Le tireur pyromane soupçonné d'avoir déclenché un feu de forêt et d'avoir tué deux pompiers en intervention dans le nord-ouest des Etats-Unis a été identifié lundi par les autorités, mais ses motivations restent pour l'instant mystérieuses. Le suspect est un homme de 20 ans, Wess Roley, retrouvé mort dimanche dans l'Idaho, selon le shérif du comté de Kootenai, Robert Norris.

