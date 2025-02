Gene Hackman, sa femme et leur chien retrouvés morts à leur domicile

L’acteur Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts mercredi à leur domicile de Santa Fe.

L’acteur légendaire Gene Hackman, 95 ans, et son épouse, la pianiste classique Betsy Arakawa, ont été retrouvés sans vie mercredi après-midi dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, en compagnie de leur chien. Le shérif du comté, Adan Mendoza, a confirmé leur décès, précisant qu’aucun signe de crime n’avait été relevé à ce stade. La cause et l’heure exacte des décès n’ont pas été communiquées.

Né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie, Gene Hackman était une icône du cinéma américain, saluée pour son incroyable polyvalence. Double lauréat des Oscars, il avait remporté la prestigieuse statuette en 1972 pour son rôle principal dans French Connection, puis en 1993 en tant que second rôle dans Impitoyable, chef-d’œuvre de Clint Eastwood.

Gene Hackman en 2003, peu avant sa retraite. Image: AP

Gene Hackman s’était installé à Santa Fe dans les années 1980, où il menait une vie paisible aux côtés de Betsy Arakawa, qu’il avait épousée en 1991. Après plus de 100 films, il avait pris sa retraite en 2004, préférant se consacrer à l’écriture et à la peinture. Il a coécrit plusieurs romans d’aventure et de suspense, considérant l’écriture comme moins stressante que le cinéma. (jah)