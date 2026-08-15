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Un incendie ravage près de 850 hectares dans l’est de la Belgique

Un incendie ravage près de 850 hectares dans l’est de la Belgique

Un vaste incendie s’est déclaré vendredi dans les Fagnes, près de la frontière allemande.
15.08.2026, 13:2515.08.2026, 13:26
KEYPIX - A handout photo made available by SIS (Geneva Fire and Rescue Department) show Switzerland&#039;s firefighters in a forest near Bordeaux, southwest France, picture issued 30 July 2026. France ...
Près de 850 hectares ont déjà brûlé et des renforts venus de toute la Belgique et d’Allemagne ont été mobilisés.Keystone

Près de 850 hectares ont déjà été ravagés par un incendie dans un parc naturel de l'est de la Belgique, ont annoncé les autorités samedi.

Le feu s'est déclaré en milieu de journée vendredi, dans les Fagnes, une grande zone boisée proche de l'Allemagne. Et s'est rapidement propagé durant la nuit.

«Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent activement sur le terrain», a indiqué le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, sur Facebook.

«A ce stade, le sinistre a déjà affecté près de 850 hectares»

Des renforts venus de toute la Belgique ainsi que d'Allemagne ont été mobilisés.

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Le ministre de la Défense belge, Theo Francken, a précisé que trois camions-pompiers nouvelle génération étaient en route pour prêter main forte.

Les autorités n'ont pas fait état d'évacuations.

Comme une grande partie de l'Europe, la Belgique a souffert ces derniers jours d'un nouvel épisode de fortes chaleurs. (dal/ats/afp)

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