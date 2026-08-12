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Un incendie s'est déclaré au centre de Lausanne

Les pompiers sont intervenus ce mercredi pour un feu d'appartement dans la capitale vaudoise. Un épais panache de fumée noire était visible.

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Un incendie s'est déclaré mercredi en début d'après-midi dans un appartement au centre-ville de Lausanne, dans le quartier Sous-gare. Le sinistre a rapidement été maîtrisé.

L'alerte a été donnée vers 12h25 pour un feu d'appartement situé à l'avenue de l'Eglise-Anglaise, a précisé la police municipale lausannoise à Keystone-ATS. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et ont pu maîtriser le sinistre en près d'une heure.

Un épais panache de fumée noire était visible au-delà de la gare au moment de l'incendie. Il n'y a pas eu de victimes ou de personnes incommodées par la fumée, selon les premières informations disponibles en début d'après-midi.

La police municipale devrait encore communiquer plus tard dans la journée. (jzs/ats)