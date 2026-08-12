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Un incendie s'est déclaré au centre de Lausanne

Une image d&#039;illustration montre un pompier professionel membre des sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) qui se prepare pour une intervention lors d&#039;un incen ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Un incendie s'est déclaré au centre de Lausanne

Les pompiers sont intervenus ce mercredi pour un feu d'appartement dans la capitale vaudoise. Un épais panache de fumée noire était visible.
12.08.2026, 14:0812.08.2026, 14:12

Un incendie s'est déclaré mercredi en début d'après-midi dans un appartement au centre-ville de Lausanne, dans le quartier Sous-gare. Le sinistre a rapidement été maîtrisé.

L'alerte a été donnée vers 12h25 pour un feu d'appartement situé à l'avenue de l'Eglise-Anglaise, a précisé la police municipale lausannoise à Keystone-ATS. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et ont pu maîtriser le sinistre en près d'une heure.

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Un épais panache de fumée noire était visible au-delà de la gare au moment de l'incendie. Il n'y a pas eu de victimes ou de personnes incommodées par la fumée, selon les premières informations disponibles en début d'après-midi.

La police municipale devrait encore communiquer plus tard dans la journée. (jzs/ats)

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