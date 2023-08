Combien de CO2 émet-on chaque jour? Scrollez pour le découvrir

La Suisse compte atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cela exige des efforts de la part de la population. Mais dans quelle mesure notre quotidien pèse-t-il réellement sur le climat?

Les Suisses émettent beaucoup de CO 2 . En 2022, les émissions de gaz polluants ont augmenté de 321 millions de tonnes, battant un nouveau record. Mais nous sommes aussi des créatures routinières. Nos tâches quotidiennes se répètent de manière quasiment immuable, tout comme les émissions de CO 2 qu'elles génèrent. Combien de CO 2 émettons-nous dans notre vie de tous les jours? Et où avons-nous le plus grand potentiel d'amélioration?

Les émissions personnelles de CO 2 sont généralement réparties en catégories, comme le montrent les données de «myclimate», basées sur un rapport de l'Office fédéral de l'environnement (Ofev).

Mais qu'en est-il de leur application concrète? Où émettons-nous du CO 2 ? Le matin au saut du lit ou le soir à l'apéro? Pour tout savoir, il suffit de scroller. 👇

Où nous émettons du CO 2 au quotidien

07h00 - Electricité Bonjour C’est souvent le premier geste de la journée: allumer la lumière 30g CO₂ Moyenne 30g CO₂ En moyenne, la lumière reste allumée environ 4 heures, ce qui génère environ 30g de CO₂. 07h15 - Alimentation Café ou thé Nous ne sommes pas encore tout à fait réveillés. Une tasse de café ou de thé peut nous aider. 50g CO₂ 40g CO₂ Moyenne 45g CO₂ La consommation de café et de thé est à peu près équivalente en Suisse. 07h30 - Alimentation Petit déjeuner Le premier repas de la journée. 300g CO₂ Moyenne 300g CO₂ Un petit-déjeuner moyen contient 300 calories et génère autant de grammes de CO₂. 08h00 - Logement Douche Voilà ce qui va nous réveiller pour de bon. 2000g CO₂ 180g CO₂ Moyenne 1800g CO₂ Dix minutes de douche nécessitent environ 120 litres d'eau. Si la douche est chaude, une grande partie du CO₂ généré provient de la consommation d'électricité du chauffe-eau. 08h30 - Mobilité Penduler Il est l’heure de se mettre en route pour le travail. 2758g CO₂ 518g CO₂ 0g CO₂ Moyenne 1600g CO₂ Le trajet moyen pour se rendre au travail en Suisse est de 14 km. Pour calculer la moyenne de CO₂, nous répartissons les exemples ci-dessus entre la part de la voiture (53%), des transports publics (27%) et de la marche ou du vélo (18%). 09h00 - Consommation Travail Nous arrivons au bureau et nous nous installons devant l'ordinateur. 2410g CO₂ 1560g CO₂ 0,2g CO₂ par recherche Google Moyenne 2000g CO₂ Nous comptons en gros huit heures d'utilisation, avec 80% d'ordinateur portable et 20% de téléphone. Vous pouvez également voir combien consomme une recherche Google. 12h00 - Alimentation Repas Lentement mais sûrement, la faim se fait sentir. 3600g CO₂ 1900g CO₂ 1450g CO₂ Moyenne 2900g CO₂ Repas moyens répartis entre omnivores (94,4%), végétariens (5%) et vegans (0,6%). 12h45 - Alimentation Café ou thé Maintenant, nous avons vraiment besoin d'une dose de caféine pour affronter l'après-midi. 50g CO₂ 40g CO₂ Moyenne 45g CO₂ La consommation de café et de thé est à peu près équivalente en Suisse. 17h30 - Mobilité Penduler Il est temps de rentrer chez soi. 2758g CO₂ 518g CO₂ 0g CO₂ Moyenne 1600g CO₂ Le trajet moyen pour aller travailler en Suisse est de 14 km. Pour calculer la moyenne de CO₂, nous répartissons les exemples ci-dessus entre la part de la voiture (53%), des transports publics (27%) et de la marche ou du vélo (18%). 18h30 - Alimentation Apéro Le travail est terminé, on peut s'offrir une petite bière. 250g CO₂ Moyenne 250g CO₂ Les femmes suisses boivent en moyenne une bière par jour. 19h00 - Logement Lessive Lancer une lessive peut être une bonne idée. Ce qui continue à consommer du CO₂ en bonne et due forme. 700g CO₂ par lessive 2'400g CO₂ par lessive Moyenne 1550g CO₂ Ce qui consomme le plus, c’est toutefois le sèche-linge. Pour notre calcul, nous prenons la moyenne de 2,6 cycles de lavage par semaine et nous la ramenons à une journée. 19h15 - Ernährung Dîner Notre dernier repas du jour. 3600g CO₂ 1900g CO₂ 1450g CO₂ Moyenne 2900g CO₂ Repas moyens répartis entre omnivores (94,4%), végétariens (5%) et vegans (0,6%). 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 Compteur de CO₂ (en kilos de CO₂)

La journée est terminée. En moyenne, en nous basant uniquement sur les activités quotidiennes qu'on vient de visualiser, nous arrivons à environ 15 kilogrammes de CO 2 par personne. Cela semble assez raisonnable, on se rapproche de la moyenne quotidienne internationale, qui se monte à 16 kilogrammes. Mais ce résultat ne considère pas d'autres sources d'émissions: le calcul ci-dessus ne prend en compte que le strict nécessaire.

Chauffage, voyages et achats

Une part significative de nos émissions individuelles de gaz à effet de serre provient des biens de consommation, des voyages en été et du chauffage en hiver. Voici combien de CO 2 tout cela génère.

Situation Nous avons consommé environ 15 kg de CO₂ jusqu'à présent. Mais chaque jour ne se déroule pas de la même manière. De temps en temps, nous faisons de la pâtisserie, nous avons besoin de chauffage ou nous nous accordons des vacances. Sur l'année, cela représente une grande partie de nos émissions de CO₂. 15'050g CO₂ Electricité Pour l'électricité, il faut ajouter à la moyenne encore un peu de CO₂. Les émissions proviennent en premier lieu des appareils ménagers. 140g CO₂ par heure 89g CO₂ par heure Solde 517g CO₂ Selon l'OFEV, un kilowattheure représente 128g de CO₂. Logement Le logement, et en particulier le chauffage, a un impact énorme sur le climat. Voici quelques exemples de différents types de chauffage. Essence 4680kg CO₂ Gaz 3650kg CO₂ Pellets de bois 710kg CO₂ Pompe à chaleur 490kg CO₂ Solde 2403g CO₂ Les moyennes sont calculées sur une année par ménage moyen. Alimentation Nous avons déjà considéré les principaux repas de la journée dans notre calcul. D’autres snacks peuvent s'y ajouter. 2'095g CO₂ / 75g 180g CO₂ par portion 1'800g CO₂ / 75g 70g CO₂ par portion 35g CO₂ par portion 520g CO₂ avec lait de vache Solde 385g CO₂ Ces chiffres sont des valeurs indicatives. Les émissions de CO₂ pour les aliments dépendent fortement de leur origine et de la saison. Mobilité Les Suisses parcourent en moyenne 30 kilomètres par jour pour aller travailler. D’autres trajets peuvent s’ajouter. Zurich - Los Angeles 1600kg CO₂ Zurich - Berlin 167kg CO₂ Zurich - Lugano 52kg CO₂ Solde 2827g CO₂ Jusqu'à présent, nous avons limité notre calcul aux trajets domicile-travail. A cela s'ajoutent nos activités de loisirs et nos vacances. Consommation Les biens de consommation constituent la plus grande partie de notre impact personnel sur le climat. Voici quelques exemples d'émissions de CO₂ liées à leur fabrication. Coton 8.4kg CO₂ 394kg CO₂ 72kg CO₂ Solde 6493g CO₂ Les coûts de fabrication des appareils électroniques sont énormes, mais nous pouvons compter sur une utilisation d'au moins deux ans. Le t-shirt est calculé en fonction des matériaux nécessaires à sa fabrication. Infrastructure Le dernier point que nous ajoutons est l'infrastructure publique. Cela comprend par exemple l'éclairage public, l'élimination des déchets et les réparations de routes. 380g CO₂ 16g CO₂ Solde 2192g CO₂ Les chiffres sont calculés par jour et par personne, pour autant qu'ils soient connus. Chaque année, environ 400 millions de kWh d'électricité sont consommés pour l'éclairage public et le secteur des déchets émet environ 1,2 million de tonnes de CO₂ par an. 0 5 10 15 20 25 30 Compteur de CO₂ (en kilos de CO₂)

En ajoutant les activités mentionnées plus haut, la quantité de CO 2 générée chaque jour double. Avec environ 29,6 kilogrammes, la Suisse se situe bien au-dessus de la moyenne quotidienne internationale (16 kg) et encore plus au-dessus de la limite de charge planétaire (1,6 kg). En 1900, les émissions de la Suisse par habitant étaient encore de 3,6 kg. Cette moyenne a presque été multipliée par dix jusqu'à aujourd'hui.

La Suisse doit atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais le chemin est encore long. Malgré l'adoption de la loi climat, approuvée le 18 juin dans les urnes, notre pays est à la traîne en comparaison internationale. Selon le «Climate Change Performance Index», la Suisse n'entreprend que 60% des mesures nécessaires pour atteindre le «zéro émission nette» d'ici 2050.