L'Inde est habituée aux températures torrides, mais les scientifiques ont démontré que le changement climatique rendait les vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Keystone

La chaleur extrême fait au moins 16 morts dans le sud de l’Inde

Des températures particulièrement élevées ont causé la mort d’au moins 16 personnes dans le sud de l’Inde depuis le début de la saison chaude, ont indiqué dimanche des responsables locaux.

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Au moins 16 personnes sont mortes à cause de la chaleur dans le sud de l'Inde depuis le début de la saison chaude, ont annoncé dimanche des responsables, au moment où de vastes régions du pays subissent des températures extrêmement élevées.

L'Inde est habituée aux températures torrides, mais les scientifiques ont démontré que le changement climatique rendait les vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses.

Les températures dans plusieurs villes de ce pays d'Asie du Sud de 1,4 milliard d'habitants ont ainsi récemment dépassé les 45°C.

Les décès ont été signalés dans l'Etat méridional du Telangana, un responsable local appelant à une «vigilance à l'échelle de l'Etat» pour protéger la santé publique.

Les spécialistes de la santé expliquent que la chaleur extrême peut entraîner une déshydratation qui épaissit le sang et, dans les cas particulièrement graves, provoquer une défaillance des organes. (tib/afp)