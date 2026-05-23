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Cette Indienne ride en sari et affole le web

Skateuse et snowboardeuse indienne de 22 ans, Urmila Pabale s’est fait connaître grâce à ses vidéos virales, où elle ride parfois en sari traditionnel.

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Le skateboard en Inde connaît un véritable engouement, et la discipline est même devenue l’apanage des jeunes filles. Dans ce pays à la culture millénaire, où les traditions patriarcales ont la vie dure, beaucoup de femmes s’opposent malgré tout à l’ordre établi et tracent leur propre chemin. Pour certaines, la planche à roulettes est devenue un symbole d’émancipation, de rébellion et de liberté.

Discipline purement masculine depuis sa naissance dans la Californie des années 1950, le skate a pris en Inde une dimension résolument féministe. Encore timide il y a quelques années, la pratique s’est démocratisée grâce à l’essor des réseaux sociaux, et, de nos jours, nombreux sont les visages qui représentent cette culture urbaine.

Parmi elles, on trouve Urmila Pabale, originaire de Mumbai. Âgée aujourd’hui de 22 ans, celle qui avait commencé le roller durant sa petite enfance a troqué ses patins à 17 ans pour un skateboard, sport qu’elle a découvert à l’université.

Aujourd’hui, elle en a fait son métier et n’hésite pas à skater en sari, la tenue traditionnelle indienne. Pour Urmila, rider en sari représentait la dualité de son identité: une femme profondément enracinée dans son héritage indien, tout en dominant un sport imprégné d'esthétique occidentale. Ces performances sont à voir dans la vidéo en tête d'article.

«Être moi-même semble être un problème ici [en Inde], mais je n'abandonnerai pas. Je me suis souvent sentie seule, mais le skateboard m'a donné de la force. Il m'a appris à être indépendante, à vivre comme je l'entends» Urmila Pabale

Mais au-delà du bitume, la jeune Indienne est partie à la conquête de terres inconnues. Le pays n’étant pas réputé pour les sports d’hiver, malgré sa situation au pied de l’Himalaya. La jeune femme a retiré les roues de sa planche pour glisser sur la neige. Devenue snowboardeuse, elle a participé aux Jeux d’hiver Khelo India, le programme national indien de promotion du sport, où elle a remporté une médaille de bronze en 2025.

Urmila Pabale et ses consoeurs démontrent que la génération Z, en Inde comme ailleurs, compte bien briser les stéréotypes dans un univers sportif encore très genré.