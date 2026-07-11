beau temps29°
DE | FR
burger
International
Police

Allemagne: une femme retenue en otage dans un supermarché de Berlin

Une femme retenue en otage par un homme dans un supermarché de Berlin

11.07.2026, Berlin: Einsatzkräfte der Polizei sind an einem Supermarkt im Einsatz. In einem Supermarkt in Berlin läuft nach Angaben der Polizei eine Geiselnahme. Foto: Marco Porzig/dpa +++ dpa-Bildfun ...
C'est dans ce supermarché de Berlin qu'un homme a pris une femme en otage.Image: DPA Marco Porzig
Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché de Berlin. La police allemande est en contact avec l'individu, qui a formulé des revendications.
11.07.2026, 10:5711.07.2026, 10:57

Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir aux alentours de 22 heures dans un supermarché de Berlin, a indiqué la police de la capitale allemande samedi matin. Florian Nath, porte-parole de la police berlinoise, a expliqué dans une vidéo publiée sur WhatsApp:

«Un homme s'est emparé d'une femme dans un magasin à la lisière sud de la ville et la retient depuis sous la menace de violences

L'homme a «formulé différentes revendications tout au long de la nuit», a-t-il ajouté sans plus de précisions. La police a indiqué être en contact avec le preneur d'otage. Un important dispositif policier comprenant des unités spéciales a été déployé.

Même s'«il n'existe actuellement aucun danger pour la population», les forces de l'ordre demandent aux habitants d'éviter le secteur afin de ne pas nuire à leur intervention, insiste Florian Nath. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Les agriculteurs allemands manifestent à Berlin
1 / 7
Les agriculteurs allemands manifestent à Berlin
Des milliers de tracteurs devant la Porte de Brandenbourg.
partager sur Facebookpartager sur X
Ce bébé hippopotame pygmée fait craquer Berlin
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Donald Trump affaiblit la protection des habitats d'espèces menacées
Les Etats-Unis ont modifié la définition du terme «nuire» dans la loi américaine sur les espèces menacées. Une décision qui inquiète les défenseurs de l'environnement.
Le gouvernement américain a finalisé vendredi une mesure qui restreint la définition juridique du terme «nuire» dans la loi sur les espèces menacées. Cette décision a été vivement critiquée par les défenseurs de l'environnement qui craignent qu'elle ne facilite la destruction des habitats naturels jusqu'ici protégés.
L’article