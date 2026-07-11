Une femme retenue en otage par un homme dans un supermarché de Berlin
Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché de Berlin. La police allemande est en contact avec l'individu, qui a formulé des revendications.
Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir aux alentours de 22 heures dans un supermarché de Berlin, a indiqué la police de la capitale allemande samedi matin. Florian Nath, porte-parole de la police berlinoise, a expliqué dans une vidéo publiée sur WhatsApp:
«Un homme s'est emparé d'une femme dans un magasin à la lisière sud de la ville et la retient depuis sous la menace de violences
L'homme a «formulé différentes revendications tout au long de la nuit», a-t-il ajouté sans plus de précisions. La police a indiqué être en contact avec le preneur d'otage. Un important dispositif policier comprenant des unités spéciales a été déployé.
Même s'«il n'existe actuellement aucun danger pour la population», les forces de l'ordre demandent aux habitants d'éviter le secteur afin de ne pas nuire à leur intervention, insiste Florian Nath. (btr/ats)