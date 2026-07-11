Une femme retenue en otage par un homme dans un supermarché de Berlin

C'est dans ce supermarché de Berlin qu'un homme a pris une femme en otage. Image: DPA Marco Porzig

Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché de Berlin. La police allemande est en contact avec l'individu, qui a formulé des revendications.

Plus de «International»

Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir aux alentours de 22 heures dans un supermarché de Berlin, a indiqué la police de la capitale allemande samedi matin. Florian Nath, porte-parole de la police berlinoise, a expliqué dans une vidéo publiée sur WhatsApp:

«Un homme s'est emparé d'une femme dans un magasin à la lisière sud de la ville et la retient depuis sous la menace de violences

L'homme a «formulé différentes revendications tout au long de la nuit», a-t-il ajouté sans plus de précisions. La police a indiqué être en contact avec le preneur d'otage. Un important dispositif policier comprenant des unités spéciales a été déployé.

Même s'«il n'existe actuellement aucun danger pour la population», les forces de l'ordre demandent aux habitants d'éviter le secteur afin de ne pas nuire à leur intervention, insiste Florian Nath. (btr/ats)