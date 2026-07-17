bien ensoleillé28°
DE | FR
burger
International
Climat

Des inondations font plusieurs morts au Texas

Vidéo: watson

Le cauchemar recommence au Texas

Aux Etats-Unis, une partie du Texas est confrontée à des inondations catastrophiques depuis plusieurs jours. Au moins deux hommes sont morts.
17.07.2026, 15:3817.07.2026, 15:39

Aux Etats-Unis, le centre et le sud de l'Etat du Texas est sous les eaux. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans des conditions difficiles face aux pluies torrentielles à l'origine de ces inondations catastrophiques. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué de bilan définitif concernant les dégâts matériels, mais plusieurs ponts et infrastructures routières ont été emportés par les crues, selon les informations des médias locaux.

Le bilan de ces graves inondations s'est alourdi à deux morts. Plus de 230 personnes ont été secourues par les services d'urgence, a déclaré le gouverneur Greg Abbott lors d'une conférence de presse. «Des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles demeurent notre principal risque cette nuit, et jusqu'aux premières heures du jour», a-t-il averti.

«L'une des victimes est un homme, près de Comfort, emporté alors qu'il se trouvait dans un camping-car. L'autre est un homme, à Uvalde, emporté alors qu'il conduisait.»
Greg Abbott, Gouverneur du Texas

«La situation est particulièrement dangereuse à Uvalde et à Johnson City», a déclaré le Républicain en poste depuis 2015. Ces localités se situent à l'ouest de la ville d'Austin. «Le niveau de la rivière Nueces, qui coule près d'Uvalde, devrait dépasser un record vieux de 30 ans dans la nuit», a-t-il ajouté en appelant les Texans à faire preuve de vigilance et à ne pas s'engager sur des routes inondées.

Selon le Service météorologique national (NWS), des inondations potentiellement mortelles pourraient toucher des dizaines de comtés de l'ouest du Texas à partir de vendredi (heure locale). L'institution a de son côté signalé également qu'une vague de crue majeure a frappé la rivière Guadalupe. En juillet 2025, des inondations dévastatrices, provoquées par des pluies diluviennes, ont fait au moins 120 morts dans la même région. Les autorités avaient été accusées de ne pas avoir mis en place de systèmes d'alerte efficaces. (trad. sbo)

Les images du drame:

Vidéo: watson
Plus d'articles sur le climat
Ce qu'on mange est nocif pour le climat: les conseils de Berne sont-ils utiles?
7
Ce qu'on mange est nocif pour le climat: les conseils de Berne sont-ils utiles?
de Alberto Silini
Face à la chaleur, la Suisse mise sur un goudron révolutionnaire
Face à la chaleur, la Suisse mise sur un goudron révolutionnaire
de Alberto Silini
Le ski menacé en Suisse: «Plus bas que 1500 mètres, ça va être difficile»
1
Le ski menacé en Suisse: «Plus bas que 1500 mètres, ça va être difficile»
de Michael Graber
Voici à quel point la consommation de charbon a explosé dans le monde
2
Voici à quel point la consommation de charbon a explosé dans le monde
de Carlo Natter
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Insolite, des pompiers donnent de l'oxygène à un pigeon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On sait ce qui a causé le foyer principal des «pires incendies» en France
Des travaux de réparation d'une glissière d'autoroute et l'étincelle d'une disqueuse auraient mis le feu à la végétation puis à la forêt de Fontainebleau. Deux ouvriers ont été mis en examen.
Deux ouvriers d'une société de travaux ont été mis en examen jeudi et placés sous contrôle judiciaire pour le déclenchement involontaire du premier incendie en forêt de Fontainebleau, dont près d'un dixième a brûlé depuis dimanche.
L’article