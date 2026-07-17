Des inondations font plusieurs morts au Texas

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Le cauchemar recommence au Texas

Aux Etats-Unis, une partie du Texas est confrontée à des inondations catastrophiques depuis plusieurs jours. Au moins deux hommes sont morts.

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Aux Etats-Unis, le centre et le sud de l'Etat du Texas est sous les eaux. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans des conditions difficiles face aux pluies torrentielles à l'origine de ces inondations catastrophiques. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué de bilan définitif concernant les dégâts matériels, mais plusieurs ponts et infrastructures routières ont été emportés par les crues, selon les informations des médias locaux.

Le bilan de ces graves inondations s'est alourdi à deux morts. Plus de 230 personnes ont été secourues par les services d'urgence, a déclaré le gouverneur Greg Abbott lors d'une conférence de presse. «Des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles demeurent notre principal risque cette nuit, et jusqu'aux premières heures du jour», a-t-il averti.

«L'une des victimes est un homme, près de Comfort, emporté alors qu'il se trouvait dans un camping-car. L'autre est un homme, à Uvalde, emporté alors qu'il conduisait.» Greg Abbott, Gouverneur du Texas

«La situation est particulièrement dangereuse à Uvalde et à Johnson City», a déclaré le Républicain en poste depuis 2015. Ces localités se situent à l'ouest de la ville d'Austin. «Le niveau de la rivière Nueces, qui coule près d'Uvalde, devrait dépasser un record vieux de 30 ans dans la nuit», a-t-il ajouté en appelant les Texans à faire preuve de vigilance et à ne pas s'engager sur des routes inondées.

Selon le Service météorologique national (NWS), des inondations potentiellement mortelles pourraient toucher des dizaines de comtés de l'ouest du Texas à partir de vendredi (heure locale). L'institution a de son côté signalé également qu'une vague de crue majeure a frappé la rivière Guadalupe. En juillet 2025, des inondations dévastatrices, provoquées par des pluies diluviennes, ont fait au moins 120 morts dans la même région. Les autorités avaient été accusées de ne pas avoir mis en place de systèmes d'alerte efficaces. (trad. sbo)

