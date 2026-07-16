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Plusieurs maisons de luxe dans le viseur de la justice

Chanel, Bulgari et d'autres autres maisons de luxe dans le viseur de la justice

Rows of clients&#039; customised shoe models are pictured at the factory of the Maison Massaro shoemaking label at Chanel&#039;s Metiers d&#039;Art workshops at le 19M, the building which houses aroun ...
Le made in Italy éclaboussé par un nouveau scandale dans le luxe (image d'illustration).Image: X07241
Chanel, Bulgari, Etro et plusieurs autres maisons de luxe ont fait l'objet de perquisitions en Italie. Elles sont soupçonnées d'avoir eu recours à des sous-traitants exploitant des ouvriers chinois dans des ateliers clandestins.
16.07.2026, 21:2316.07.2026, 21:23

Des perquisitions ont été menées par la police italienne aux sièges de onze marques de luxe, dont Chanel, Bulgari et Etro, soupçonnées d'avoir fait appel en Italie à des sous-traitants exploitant des ouvriers chinois, a-t-on appris jeudi.

Les autres marques visées par ces soupçons sont Brunello Cucinelli, Moncler, Jacob Cohen Company, Owenscorp Italia, Goyard Italie, F.Vl, Stefano Ricci et Brandart, a indiqué à l'AFP le procureur milanais Paolo Storari, confirmant une information du quotidien économique Il Sole 24 Ore.

La grande enquête dirigée par le procureur de Milan, qui a déjà révélé des violations en matière de salaires et de conditions de travail dans des ateliers italiens, avait été élargie fin 2025 à treize grands noms du luxe dont Prada, Givenchy ou Dolce & Gabbana.

Plus de 100 voitures de luxe au cœur d’une escroquerie au Tessin

Le ministre de l'Industrie Adolfo Urso avait pris l'an passé la défense de ces géants du luxe, estimant que la réputation du made in Italy était «attaquée».

Logements insalubres

Toutes ces marques sont soupçonnées d'avoir laissé des sous-traitants recourir à des ateliers employant des ouvriers chinois soumis à des conditions contraires au droit du travail et logés pour certains dans des logements insalubres.

Le géant suisse du luxe retrouve le sourire grâce à ces deux marques

Plusieurs marques haut de gamme, parmi lesquelles Loro Piana, spécialiste du cachemire, ont été placées temporairement sous administration judiciaire en Italie en raison de préoccupations concernant les conditions de travail des sous-traitants. Ces mesures ont toutes été levées à la suite des efforts consentis par ces marques pour mieux contrôler leur chaîne d'approvisionnement. (mbr/ats)

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