Vous allez pouvoir admirer une pluie d'étoiles filantes

Un pic d'étoiles filantes illuminera le ciel dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 mai. Le phénomène s'appelle Eta Aquarides et provient de la comète Halley, qui met 76 ans à faire un tour du Soleil.

Que vous soyez amateur d'astronomie ou un simple contemplateur du ciel, vous allez forcément aimer admirer la pluie d'étoiles filantes qui défilera dans la nuit de jeudi à vendredi.

Une pluie d’étoiles filantes se produit à chaque fois que la Terre passe par le tunnel d'une comète, formés par les poussières qu’elle laisse dans son sillage. Les météores les plus rapides peuvent même laisser des trainées d'étoiles filantes qui perdurent pendant quelques secondes, ou minutes.