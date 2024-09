L'Espagne bat un nouveau record qui inquiète la science

Le pays a connu son mois d'août le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 25°C.

Il a fait chaud en Espagne, très chaud. Image: EPA

L'Espagne vient de connaître son mois d'août «le plus chaud» jamais enregistré avec une température moyenne de 25°C, a annoncé l'agence météorologique nationale Aemet. «Le mois d'août 2024 a été le plus chaud des relevés historiques de la péninsule espagnole» a précisé l'agence lundi.

«Avec une température moyenne de 25°C, il était 2°C au-dessus de la moyenne enregistrée de 1991 à 2020» et a dépassé «de deux dixièmes de degré (celles) des mois d'août 2003 et 2023», qui ont été les mois d'août les plus chauds jusqu'à présent, a poursuivi l'agence.

Plusieurs records de température

Au vu des données enregistrées au cours des huit premiers mois de l'année, 2024 devrait être «l'année la plus chaude» des relevés historiques, «à égalité avec 2022», a ajouté Aemet.

Les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées en Espagne pourraient être les quatre dernières, a avancé l'agence.

Les années 2022 et 2024 affichent une température moyenne de 15°C, selon la même source, «Elles sont suivies de près par 2023 et 2020, avec 15,7°C».

Hausse des vagues de chaleurs qui inquiètent

Bien que coutumière des températures élevées, l'Espagne est confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, ce qui inquiète les scientifiques. En 2023, selon Aemet, le pays a connu sept vagues de chaleur.

Depuis 1975, la durée de ces épisodes a augmenté de trois jours par décennie en Espagne et la température moyenne a monté de 2,7°C par décennie, a souligné l'agence.

Causé par les émissions de gaz à effet de serre et l'activité humaine, le réchauffement climatique a augmenté l'intensité, la durée et la fréquence des canicules.

Le phénomène est particulièrement visible en Europe, un continent qui se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne de la planète et dont le climat est déjà au moins 1,2°C plus chaud qu'avant l'ère industrielle, selon la communauté scientifique. (jah/ats)