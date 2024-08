En Espagne, faire pipi dans la mer peut coûter très cher

Dans certains endroits en Espagne, il est interdit d'uriner dans la mer. A quel point le pipi est-il nocif pour la vie marine?

Bruno Knellwolf / ch media

On a tous déjà nagé dans la mer, vivant un grand moment de détente, quand soudain: une envie pressante surgit. Nombreux sont ceux qui prennent les choses à la légère, se soulageant dans l'eau. Sur certaines plages espagnoles, les autorités ont décrété une interdiction d'uriner. A Marbella, sur la Costa del Sol, ce geste - pas si anodin que cela au final - est sanctionné d'une amende de 750 euros, selon le journal «Murcia Today». La ville côtière de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne, a déjà introduit une mesure dissuasive similaire en 2022.

Compte tenu de l'énorme quantité d'eau présente dans les océans, on peut se demander si le fait d'uriner a réellement un impact sur l'eau de mer et ses habitants ou même les baigneurs. La dilution est en effet énorme:

«De plus, la principale substance contenue dans l'urine, l'acide urique, est très facilement biodégradable», Nicolas Gruber, professeur de physique environnementale à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

L'urine est principalement composée d'eau

L'urine d'une personne moyenne est composée à plus de 95% d'eau, comme l'illustre un article de «Chemical & Engineering News». Le liquide contient entre un et deux grammes d'ions de sodium et de chlorure par litre. Même si chaque personne sur Terre faisait pipi dans la mer, la proportion d'urée ne serait pas significative.

«De plus, elle est utilisée comme source d'azote par de nombreux organismes», ajoute l'expert. L'azote de l'urine se combine avec l'eau et forme de l'ammonium qui nourrit les plantes marines. D'autres animaux urinent également dans la mer. Par exemple, le rorqual commun - une espèce de cétacé - libère 1 000 litres par jour de sa vessie.

Un rorqual commun, c'est ça.

Le physicien fait toutefois remarquer que nous éliminons également par les reins de nombreuses autres substances qui pourraient poser problème. Les plus connues seraient les produits de dégradation des antibiotiques et les substances à activité hormonale, comme les œstrogènes. Ces substances, appelées «micropolluants», pourraient tout à fait poser problème dans les systèmes aquatiques, car elles agissent même à de très faibles concentrations.

Nicolas Gruber suppose toutefois que la raison principale de l'interdiction vise plutôt la santé des personnes. En particulier dans les endroits où beaucoup de gens se baignent, comme les plages populaires:

«Qui veut se baigner là où beaucoup d'autres personnes font leurs besoins?»

Faire pipi n'est pas anodin partout

Il existe cependant certains endroits en mer où l'urine peut être nocive pour l'environnement. Les récifs coralliens de Maya Bay en Thaïlande ont été directement endommagés par l'urine et la zone a dû être fermée pour assurer sa régénération, a fait savoir le journal en ligne «inews.co.uk» après l'introduction de l'interdiction à Vigo.

L'azote provoque la croissance des algues, ce qui nuit aux coraux. C'est ce que confirme le «Telegraph», qui se réfère à une biologiste marine. Lorsque le renouvellement de l'eau est faible, comme c'est le cas pour les récifs coralliens, une trop grande quantité d'urine dans l'eau peut entraîner une surproduction d'algues et d'herbes marines. Ces algues risquent de provoquer une concurrence avec les coraux et d'autres organismes vivants pour la lumière et l'espace.

Il est donc déconseillé d'uriner dans la mer près d'un récif corallien. Dans la grande majorité des cas, il n'y a cependant aucun risque. De plus, il est probablement assez difficile d'interpeler les baigneurs qui ne peuvent pas se retenir malgré la menace d'une amende. Un contrôle est en fait impossible. Il ne faut pas s'attendre à une police du pipi lors d'une session plongée, par exemple.