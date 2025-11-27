Des soldats israéliens lors d'un raid de l'armée dans la ville de Tubas, en Cisjordanie, mercredi 26 novembre 2025. Keystone

Soldats israéliens filmés tirant sur deux hommes levant les bras

L'armée israélienne a dit jeudi examiner un «incident» après que des membres des forces de sécurité ont été filmés à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, tirant sur deux Palestiniens. Les deux hommes levaient les bras en l'air en semblaient se rendre.

L'Autorité palestinienne a annoncé de son côté la mort de deux Palestiniens de 26 et 37 ans par des tirs israéliens à Jénine, les identifiant comme Montasser Billah Mahmoud Abdullah et Youssef Ali Assassa, sans plus de détails.

Lors d'une opération dans le sud de la ville de Jénine, bastion de groupes armés palestiniens, les forces israéliennes ont encerclé un bâtiment où se trouvaient «des individus recherchés», et ont «lancé une procédure de reddition», indique un communiqué militaire.

«Les deux suspects sont sortis. Après leur sortie, des tirs ont été dirigés vers les suspects», ajoute l'armée, précisant que «l'incident est en cours d'examen».



Des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux et reprises par des chaines de télévisions, y compris israéliennes, montrent deux hommes avancer vers les forces israéliennes les mains en l'air avant que ne retentissent des tirs et qu'ils s'écroulent à terre. Un journaliste de l'AFP sur place a également filmé une partie de la scène.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a dénoncé une «exécution sommaire», accusant Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, d'avoir commis un «crime de guerre». Le mouvement islamiste palestinien Hamas a également dénoncé une «exécution de sang-froid», dans un communiqué distinct.

«Soutien total»

De son côté, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a apporté son «soutien total aux gardes-frontières et aux soldats de l'armée qui ont ouvert le feu sur des terroristes recherchés sortis d'un bâtiment à Jénine». «Les soldats ont agi exactement comme on l'attend : les terroristes doivent mourir!» a ajouté cette figure de l'extrême droite.



Citant une source au sein des gardes-frontières, unité dépendant de la police, le journal de gauche Haaretz a indiqué qu'une enquête préliminaire mentionnait d'ores et déjà qu'un des deux hommes tués avait tenté de se relever après avoir été au sol et fait un «mouvement suspect», qui a décidé les policiers et les soldats à tirer.

L'Autorité palestinienne a précisé que les dépouilles étaient retenues par les autorités israéliennes. Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre de Gaza déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque sans précédent du Hamas sur le sud d'Israël.

Depuis lors, plus d'un millier de Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens. Les violences n'ont pas cessé en Cisjordanie depuis l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza le 10 octobre. (sda/ats/afp)