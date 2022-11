COP27: 6 points sur l'accord concernant les dégâts climatiques

Option jugée vendredi acceptable «avec quelques changements» par Sherry Rehman, ministre pakistanaise du Changement climatique et présidente en exercice du puissant groupe de négociation G77+Chine, qui compte plus de 130 pays.

Ce sujet des dégâts déjà occasionnés par le changement climatique est plus que jamais au centre des débats après les inondations historiques qui ont récemment frappé le Pakistan et le Nigeria. De timides avancées avaient cependant eu lieu ces derniers jours.

Mais aussi, revendication phare des pays pauvres très exposés, de «créer un fonds de réponse aux pertes et dommages», dont le fonctionnement et les financements devront être élaborés par un «comité de transition» d'ici la prochaine COP28 aux Emirats arabes unis fin 2023.

Le document réaffirme les objectifs de l'accord de Paris de 2015, qui vise à limiter le réchauffement de la planète «nettement en dessous de 2°C» par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible à 1,5°C.

«Nous sommes inquiets de certaines des choses que nous avons vues et entendues au cours des dernières 12 heures», a-t-il dit, ajoutant que l'objectif des Européens était de garder «en vie» la limite de réchauffement de 1,5°C, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris.

«Un accord a été trouvé» sur la création d'un fonds spécifique dédié à ces «pertes et dommages» qui «dirige» les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables, a indiqué cette source à l'AFP.

Le problème de Donald Trump s'appelle Kari Lake

Elle était l'ambassadrice du Big Lie et une star montante du parti républicain - et elle a perdu. Entraîne-t-elle aussi l'ex-président dans sa chute?

Avec le Big Lie, l'affirmation absurde selon laquelle les élections de 2020 ont été manipulées et que Joe Biden est un président illégitime, Donald Trump avait une emprise ferme sur le Grand Old Party (GOP) malgré sa défaite électorale. L'ambassadrice la plus efficace de ce mensonge était Kari Lake. L'ancienne présentatrice de télévision était candidate au poste de gouverneur de l'Arizona et avait, selon les sondages, toutes les chances de le devenir, d'autant plus que sa concurrente démocrate Katie Hobbs est considérée comme une technocrate plutôt ennuyeuse.