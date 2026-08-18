Une zone résidentielle de West Kalimantan a été la proie des flammes en juillet. Image: AFP

L’Indonésie mise sur une technique controversée pour faire pleuvoir

L'Indonésie teste une solution encore méconnue pour lutter contre la sécheresse: l'ensemencement de nuages. La méthode fait débat et l'on manque encore de preuves solides à son sujet.

Plus de «International»

Au cours du premier semestre de l'année, plus de 100 000 hectares ont brûlé en Indonésie, selon le gouvernement. Une analyse indépendante réalisée par le site de suivi de la déforestation Nusantara Atlas a même pour sa part comptabilisé 285 000 hectares calcinés jusqu'en juillet.

Face à sa pire saison en la matière depuis plusieurs années, l'Indonésie pratique l'ensemencement de nuages. La méthode, qui consiste à disperser de l'iodure d'argent, des sels ou d'autres particules dans les nuages existants pour déclencher des précipitations, est peu utilisée dans le monde. Le pays a mené 252 opérations de ce type entre 2021 et août 2026, selon l'agence météorologique BMKG, et 85 la décennie précédente. Sa toute première remonte à 1977.

La plupart visent à détourner la pluie des zones inondées, mais beaucoup ont pour objectif d'éteindre des brasiers ou d'humidifier des tourbières inflammables. «Nous optimisons les nuages susceptibles de produire de la pluie», résume la météorologue, Safillah Anggie Wahyuni. Les autorités l'ont mandatée pour déclencher artificiellement des précipitations.

Incertitudes et scepticisme

Si Jakarta a indiqué que des dizaines d'hélicoptères et d'avions se tiennent prêts à ensemencer les nuages partout sur le territoire, l'essentiel de la lutte contre les incendies s'effectue au sol: près de 50 000 pompiers sont actuellement déployés. Et les experts s'interrogent sur le recours à cette technique durant la saison sèche, au pic des feux. «Sans nuage, son efficacité restera très faible», avance I Putu Santikayasa, maître de conférences en hydroclimatologie à l'université IPB de Jakarta.

Selon des études, on peine à évaluer cette efficacité. Les risques liés à l'utilisation de l'iodure d'argent, et le coût du procédé questionnent eux aussi. «L'ensemencement constitue une mesure d'atténuation, et non une solution permanente», reconnaît Budi Harsoyo, directeur du programme de modification climatique au BMKG, tout en insistant sur l'absence de preuves d'effets néfastes. L'une de ses recherches a montré qu'une opération réalisée sur douze jours en 2023 avait doublé les précipitations attendues et éliminé les foyers d'incendie.

Conversion massive des forêts

Selon des défenseurs de l'environnement, les mesures d'atténuation telles que l'ensemencement des nuages font fi d'un problème sous-jacent: la conversion massive de la forêt tropicale et des tourbières en plantations. Les tourbières constituent un important réservoir de carbone lorsqu'elles sont humides, mais deviennent hautement inflammables une fois sèches: les feux peuvent alors couver sous terre et se rallumer rapidement.

Or les agriculteurs doivent les assécher pour en faire des plantations, notamment en y mettant feu. Ces écosystèmes vulnérables devraient être protégés, plaide Uli Arta Siagian, coordinatrice de campagne au sein de l'association environnementale WALHI. «La responsabilité de la protection incombe à l'Etat, qui doit s'abstenir de délivrer des permis dans les zones vulnérables aux incendies».

Le niveau d'une rivière au plus bas dans la région de Java-Ouest. Image: AFP

Plus de brûlis

L'Indonésie essaie aussi de prévenir les feux en procédant à la remise en eau des tourbières et en surveillant les foyers d'incendie à l'aide de satellites et de patrouilles au sol. Il est interdit aux grandes plantations de recourir au brûlis, mais les petits exploitants en sont exemptés; cette pratique courante est considérée comme responsable de la plupart des feux de forêt.

Le ministre de l'Environnement a demandé aux collectivités locales des régions vulnérables de renforcer les patrouilles et a encouragé le recours à des amendes et des sanctions pénales. Le brouillard provoqué par les incendies dévastateurs a récemment fait grimper les niveaux de pollution atmosphérique dans la partie malaisienne de l'île de Bornéo. Plusieurs écoles sont restées fermées en conséquence. La superficie partie en fumée au cours du premier semestre 2026 dépasse déjà celle de l'ensemble de l'année 2023, lors de la dernière occurrence d'El Niño. Le phénomène climatique accentue généralement les sécheresses en Indonésie. (afp/vz)