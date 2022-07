Londres: deux militants du climat se collent au cadre d'un Van Gogh

Deux militants du mouvement Just Stop Oil se sont collés jeudi au cadre d'une peinture de Van Gogh dans un musée de Londres. Ils ont visé un tableau de 1889, «Pêchers en fleurs».

«Désolé tout le monde. On n'a pas envie de faire cela. On est collé à ce tableau, ce magnifique tableau, parce que l'on est terrifié pour notre avenir», a expliqué dans une vidéo mise en ligne par l'organisation Louis McKechnie, un militant de 21 ans.

Image: Just stop oil

Déjà arrêté à 20 reprises, le jeune homme, qui a passé cet hiver six semaines en prison pour avoir bloqué avec d'autres l'autoroute qui entoure Londres, s'est notamment illustré en interrompant un match de football en mars après s'être attaché à un poteau de but.

«Salle immédiatement fermée»

Just Stop Oil souligne dans un communiqué que cette action intervient à un moment où la Provence, une région du sud de la France peinte par Van Gogh, risque de souffrir de la sécheresse.

La Courtauld Gallery a expliqué que la salle où est exposé le tableau avait été «immédiatement fermée au public» après que les deux militants s'étaient collés au cadre dans l'après-midi. Le musée table sur une réouverture normale vendredi.

Selon Just Stop Oil, cinq de ses militants ont été arrêtés mercredi après une action dans un musée de Glasgow (Ecosse), où ils ont peint des inscriptions sur le sol et un mur et se sont collés au cadre d'un tableau du XIXe siècle, représentant un paysage des Highlands écossais. (ats)