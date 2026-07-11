La France suffoque, Macron appelle à la vigilance sur les incendies

Les pompiers français sont déjà à pied d'oeuvre dans le Sud alors qu'Emmanuel Macron a appelé à la vigilance lors des départs en vacances. Image: EPA

Alors que la France connait son premier week-end de départs en vacances, les autorités ont mis en garde la population sur les risques d'incendies sur tout le territoire.

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La France encore dans la fournaise: un quart du pays est en vigilance rouge en raison d'une canicule qui attise aussi les incendies en ce premier grand week-end de départs en vacances.

Le centre ouest particulièrement touché

Vingt-quatre départements du centre ouest, où vivent 22,2 millions de personnes, sont concernés par ce niveau d'alerte maximal de Météo-France qui recommande une «vigilance absolue» dans l'ensemble de la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore le Centre-Val de Loire. Avec 59 autres départements en vigilance orange, seuls le Sud-Est et la Corse restent relativement épargnés par le troisième épisode de ce type en deux mois.

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Jusqu'à 36°C sont attendus samedi à Paris et à Rennes, 38 à Bordeaux, 35 à Rouen ou encore 37 à Toulouse, et les températures pourront atteindre jusqu'à 39 voire 40°C localement, a prévenu Météo-France. Ces fortes chaleurs persisteront jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Les TGV circulent «normalement»

Pour ce week-end de grands départs, la SNCF a indiqué assurer un service grande vitesse «normal» pendant le pont du 14 Juillet, avec 3700 TGV prévus, mais compte supprimer un train Intercités sur trois aux heures chaudes de la journée tout en offrant des solutions de remplacement en autocar.

Sur les routes, Bison Futé appelle à «redoubler de prudence» en raison de la chaleur, alors que le trafic promet d'être dense toute la journée. Peu après 10 heures, plus de 420 kilomètres de bouchons avaient déjà été comptabilisés.

Les autorités mettent en garde

Dans ce contexte, les incendies se multiplient, suscitant les appels à la prudence et au civisme. Les autorités ne laisseront «rien passer», a prévenu le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui a indiqué que 32 personnes avaient été placées en garde à vue depuis le début de l'été. Dans un message sur X, le président français Emmanuel Macron a également mis en garde:

«Neuf départs de feu sur dix sont dus à une activité humaine. Une seconde d'inattention peut menacer des familles, mettre en danger ceux qui nous protègent et détruire nos paysages»

Plus de 25 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit près du double de ce qui était mesuré en 2025 à la même date, d'après une estimation de la Sécurité civile. Si leur bilan humain n'est en rien comparable à celui qui a fait au moins douze morts dans le sud de l'Espagne, des feux épars ont été signalés dans de nombreuses zones, dans le sud, notamment dans les Pyrénées-Orientales et la Drôme, mais aussi dans des régions moins rodées à ces incendies estivaux.

Pas de bals des pompiers

Autre conséquence des chaleurs extrêmes, une augmentation du nombre de noyades, de l'ordre de 20% par rapport à l'année dernière, a été constatée: 131 personnes se sont noyées depuis le 19 juin, notamment des mineurs et des plus de 60 ans, selon les autorités.

Les rendez-vous festifs eux aussi pâtissent de l'épisode caniculaire. A Paris, le préfet de police a fait annuler les très populaires bals des pompiers des 13 et 14 juillet, de même que des événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés. Et partout en France, de nombreuses villes ont renoncé aux feux d'artifice. (btr/ats)