Accord de Paris: la Gambie bat la Suisse et le reste du monde



En 2015, 191 pays devenaient membres de l'Accord de Paris et promettaient de réduire leur impact sur le réchauffement climatique. Six ans plus tard, une analyse accablante publiée mercredi a évalué la situation «insuffisante».

Le 15 septembre, le Climate Action Tracker (CAT), une analyse réalisée par deux organisations de recherche, a permis d'examiner l'engagement de 36 pays et de l’Union européenne en vue de la lutte contre le dérèglement climatique.

Parmi ces pays, qui représentent 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le monde, le CAT a révélé que seul un d'entre eux avait tenu l'objectif fixé par l’Accord de Paris: ce pays, c'est la Gambie. L’état du centre de l’Afrique a, en effet, réussi à maintenir le réchauffement du climat à 1,5°C.

Mais l'espoir n'est pas mort. Le rapport montre que plusieurs pays sont parvenus à prendre des mesures qui se rapprochent de l'objectif fixé en 2015. Il s'agit du Kenya, du Maroc, du Nigéria et du Royaume-Uni.

De nombreux pays sur la touche

Côté mauvais élèves, la liste est longue. Le CAT a dénombré plusieurs pays qui ne faisaient pas assez pour atteindre leurs objectifs. Parmi les plus critiques, on trouve:

L'Arabie saoudite

L'Iran

La Russie

Singapour

La Thaïlande

Ces cinq pays doivent, d’urgence, faire des efforts pour réduire leur impact environnemental. Loin d'être pires que ces derniers, plus de 70 pays présentent tout de même encore des mesures jugées «insuffisantes». Sont listés notamment la Suisse, les États-Unis, l'Union européenne, l'Allemagne et le Japon.👇

Climate Action Tracker

Pour favoriser la limitation en deçà des 2°C réglementés, Le CAT conseille notamment de profiter de la baisse des coûts des énergies renouvelables pour favoriser une baisse de la température globale à 1,5°C. Dans son rapport, le CAT a imposé un délai jusqu'à 2030 pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris. (mndl)

